Диетолог назвала порцию сладкого, которая не навредит здоровью

https://static.news.ru/photo/5d189e2c-96a5-11eb-92f5-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Сладости следует есть не чаще одного-двух раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По её словам, главное правило для всех одно — «чем меньше, тем лучше».

По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов — 30 граммов сахара, — рассказала она.

Специалист отметила, что необходимо строго контролировать объёмы сахара и сладостей в рационе, употреблять как можно меньше кондитерских изделий и сладких газированных напитков.

Стародубова также подчеркнула, что нельзя рассматривать сладости как поощрение для детей. Такая пища должна быть «праздничным блюдом», которое можно позволить себе один-два раза в неделю, но не в качестве награды, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал. что проблемы с памятью могут возникнуть у взрослого человека, если в детстве он употреблял много сладкого. К такому выводу пришли американские учёные.