Диетолог назвала порцию сладкого, которая не навредит здоровью

Сладости следует есть не чаще одного-двух раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По её словам, главное правило для всех одно — «чем меньше, тем лучше».
По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов — 30 граммов сахара, — рассказала она.
Специалист отметила, что необходимо строго контролировать объёмы сахара и сладостей в рационе, употреблять как можно меньше кондитерских изделий и сладких газированных напитков.
Стародубова также подчеркнула, что нельзя рассматривать сладости как поощрение для детей. Такая пища должна быть «праздничным блюдом», которое можно позволить себе один-два раза в неделю, но не в качестве награды,
Ранее NEWS.ru писал. что проблемы с памятью могут возникнуть у взрослого человека, если в детстве он употреблял много сладкого. К такому выводу пришли американские учёные.