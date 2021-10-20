Британский диетолог назвал лёгкие способы поддержания стройной фигуры

Удерживать вес после диеты непросто, но если делать разминку по пять минут каждые полчаса и следить за своим метаболизмом, сохранить стройную фигуру будет куда проще. Такое мнение высказал британский диетолог Майкл Мосли, передаёт Live24.

Очень часто людям бывает трудно заставить себя постоянно заниматься спортом. Именно поэтому необходимо каждые полчаса делать перерывы и разминаться — минут по пять. Этого достаточно, — заявил Мосли.

Он отметил, что ежедневные небольшие прогулки куда более эффективны для сохранения стройности, чем марш-броски по 10 тысяч шагов. Мосли посоветовал периодически измерять объём своего тела, заручиться поддержкой единомышленников и заменить перекусы на здоровые полдники. Диетолог также подчеркнул, что огромную роль в сбрасывании лишнего веса и поддержании хорошей фигуры играет метаболизм.

Самым важным показателем является базальная скорость метаболизма. Как раз с его помощью и можно определить общее количество сжигаемых калорий — когда вы просто сидите и ничего не делаете, — пояснил Мосли.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова сказала, что мясо можно заменить рядом продуктов, например рыбой, птицей, орехами и даже тофу. Также она предостерегла россиян от чрезмерного употребления мясных субпродуктов вроде колбасы, которые могут сильно навредить организму.