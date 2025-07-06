Десерт для стройности: ПП-тирамису за 15 минут — на кефире и без сахара

Лайтовый ПП-тирамису на кефире — идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой. Нежные коржи с кофейным ароматом и воздушный творожный крем. На вкус — настоящий тирамису, но без лишних калорий.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 100 г;
- творог — 100 г;
- рисовая мука — 40 г;
- овсяные хлопья — 40 г;
- какао — 40 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- подсластитель — 10 г.
Для крема:
- творожный сыр — 100 г;
- творог — 180 г;
- греческий йогурт — 180 г;
- подсластитель — 7 г;
- растворимый кофе — 5 г.
Приготовление:
- Смешать все ингредиенты для основы, испечь коржи.
- Взбить компоненты для крема до однородности.
- Пропитать коржи кофе.
- Слоями выложить коржи и крем.
- Охладить 4 часа в холодильнике.
Нежный, воздушный и очень вкусный — такой десерт понравится всем, кто любит сладкое, но следит за фигурой!
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