Десерт для стройности: ПП-тирамису за 15 минут — на кефире и без сахара

Десерт для стройности: ПП-тирамису за 15 минут — на кефире и без сахара

Лайтовый ПП-тирамису на кефире — идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой. Нежные коржи с кофейным ароматом и воздушный творожный крем. На вкус — настоящий тирамису, но без лишних калорий.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

кефир — 100 г;

творог — 100 г;

рисовая мука — 40 г;

овсяные хлопья — 40 г;

какао — 40 г;

разрыхлитель — 5 г;

подсластитель — 10 г.

Для крема:

творожный сыр — 100 г;

творог — 180 г;

греческий йогурт — 180 г;

подсластитель — 7 г;

растворимый кофе — 5 г.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для основы, испечь коржи. Взбить компоненты для крема до однородности. Пропитать коржи кофе. Слоями выложить коржи и крем. Охладить 4 часа в холодильнике.

Нежный, воздушный и очень вкусный — такой десерт понравится всем, кто любит сладкое, но следит за фигурой!

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