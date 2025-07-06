Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 11:45

Десерт для стройности: ПП-тирамису за 15 минут — на кефире и без сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лайтовый ПП-тирамису на кефире — идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой. Нежные коржи с кофейным ароматом и воздушный творожный крем. На вкус — настоящий тирамису, но без лишних калорий.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 100 г;
  • творог — 100 г;
  • рисовая мука — 40 г;
  • овсяные хлопья — 40 г;
  • какао — 40 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • подсластитель — 10 г.

Для крема:

  • творожный сыр — 100 г;
  • творог — 180 г;
  • греческий йогурт — 180 г;
  • подсластитель — 7 г;
  • растворимый кофе — 5 г.

Приготовление:

  1. Смешать все ингредиенты для основы, испечь коржи.
  2. Взбить компоненты для крема до однородности.
  3. Пропитать коржи кофе.
  4. Слоями выложить коржи и крем.
  5. Охладить 4 часа в холодильнике.

Нежный, воздушный и очень вкусный — такой десерт понравится всем, кто любит сладкое, но следит за фигурой!

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
десерты
рецепты
тирамису
диеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.