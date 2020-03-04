https://static.news.ru/photo/c94fb402-5de1-11ea-a9c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Команда WhatsApp объявила о появлении долгожданной функции — тёмного режима. Он стал доступен и на Android, и на iOS.

По словам разработчиков, они выбрали цвета, уменьшающие утомляемость глаз и соответствующие системной гамме цветов на iPhone и Android. При этом элементы дизайна также подчёркивают самую важную информацию.

На Android 10 и iOS 13 тёмный режим включается автоматически при соответствующих настройках системы. Пользователям Android 9 и более старых версий операционных систем необходимо выбрать тему вручную.

Ранее NEWS.ru рассказал, что WhatsApp перестал быть самым скачиваемым приложением в мире, уступив пальму первенства социальной сети TikTok.