Команда WhatsApp объявила о появлении долгожданной функции — тёмного режима. Он стал доступен и на Android, и на iOS.
По словам разработчиков, они выбрали цвета, уменьшающие утомляемость глаз и соответствующие системной гамме цветов на iPhone и Android. При этом элементы дизайна также подчёркивают самую важную информацию.
На Android 10 и iOS 13 тёмный режим включается автоматически при соответствующих настройках системы. Пользователям Android 9 и более старых версий операционных систем необходимо выбрать тему вручную.
Ранее NEWS.ru рассказал, что WhatsApp перестал быть самым скачиваемым приложением в мире, уступив пальму первенства социальной сети TikTok.
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