Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp перестал быть самым скачиваемым приложением в мире, уступив пальму первенства социальной сети TikTok.
В январе 2020 года TikTok скачали 104,7 миллиона раз. Популярнее всего соцсеть, построенная вокруг коротких закольцованных видео, оказалась в Индии и Бразилии,
По сравнению с тем же периодом прошлого года число скачиваний TikTok по всему миру увеличилось на 46%, а по сравнению с декабрем 2019-го рост составил 27%.
WhatsApp в январе 2020 года скачали 90,6 миллиона раз — всего на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Ранее NEWS.ru писал, что число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов. При этом численность населения Земли к 2020 году составила около 7,7 миллиарда человек. Мессенджер с 2014 года принадлежит IT-компании Facebook, которая приобрела сервис за $19 миллиардов.
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