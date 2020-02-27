https://static.news.ru/photo/74412fd0-595a-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp перестал быть самым скачиваемым приложением в мире, уступив пальму первенства социальной сети TikTok.

В январе 2020 года TikTok скачали 104,7 миллиона раз. Популярнее всего соцсеть, построенная вокруг коротких закольцованных видео, оказалась в Индии и Бразилии, передаёт Sensor Tower.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число скачиваний TikTok по всему миру увеличилось на 46%, а по сравнению с декабрем 2019-го рост составил 27%.

WhatsApp в январе 2020 года скачали 90,6 миллиона раз — всего на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ранее NEWS.ru писал, что число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов. При этом численность населения Земли к 2020 году составила около 7,7 миллиарда человек. Мессенджер с 2014 года принадлежит IT-компании Facebook, которая приобрела сервис за $19 миллиардов.