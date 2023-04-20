Трагедия «Наполи» и подвиги Холанна: итоги четвертьфиналов Лиги чемпионов Неаполитанцы забили лишь один гол в двух матчах, а «Сити» деклассировал «Баварию»

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Завершилась стадия 1/4 финала Лиги чемпионов. Количество лучших команд Европы в нынешнем сезоне сократилось в два раза — с восьми до четырех. «Реал», «Интер» и «Сити» выносили соперников на классе, а «Милану» пришлось выкладываться на 200%. Рассказываем подробнее, чем запомнится эта стадия главного европейского клубного турнира.

«Милан» впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Одним из главных открытий нынешнего европейского сезона стал «Наполи». Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места из тяжелой группы с «Ливерпулем» и «Аяксом», а в 1/8 финала дважды всухую (2:0 и 3:0) обыграла действующего победителя Лиги Европы «Айнтрахт». Кроме того, неаполитанцы с огромным отрывом лидируют в чемпионате Италии и в ближайшее время официально оформят титул, поэтому в четвертьфинальной паре с «Миланом» именно их многие считали фаворитами.

В первом матче «Наполи» играл на выезде и уже к 15-й минуте мог вести со счетом 3:0, однако подопечные Лучано Спалетти загубили несколько голевых моментов. Ближе к концу первого тайма «Милан» выровнял игру, а на 40-й минуте провел классную контратаку, которую точным ударом завершил Исмаэль Беннасер. Во втором тайме «Наполи» изо всех сил пытался отыграться, но эту задачу серьезно усложнил хавбек хозяев Андре Замбо Ангисса, который за четыре минуты получил две желтые карточки за нарушения в центре поля. «Милан» устоял и поехал в Неаполь с минимальным преимуществом.

Игра на стадионе имени Диего Марадоны получилась остросюжетной. Команды не забили по одному пенальти, а «Милан» снова отличился в концовке первого тайма, на этот раз усилиями Оливье Жиру. «Наполи» смог отыграться благодаря голу Виктора Осимхена только на третьей добавленной минуте, и на второй спасительный мяч времени не хватило. В полуфинал впервые с 2007 года вышел «Милан».

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

«Реал» в третий раз подряд вышел в полуфинал ЛЧ

«Челси» проводит ужасный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ), где после 31 тура находится на 11-м месте, однако в Лиге чемпионов до последнего времени дела шли очень неплохо. Англичане вышли из группы с первого места, обойдя «Милан», а в 1/8 финала дважды разобрались с грозной дортмундской «Боруссией». Однако мадридский «Реал» в четвертьфинале оказался для «Челси» непреодолимым препятствием.

Большую часть проблем «Реал» решил в первом матче, который проводил дома. Уже на 20-й минуте форвард сливочных Карим Бензема с близкого расстояния добил мяч в сетку и вывел свою команду вперед, а на 74-й минуте успех «Реала» ударом из-за пределов штрафной закрепил Марко Ассенсио. Голов в исполнении испанцев могло быть еще больше, так что «Челси» повезло проиграть с разницей только в два мяча.

В ответной игре «Челси» дома играл не хуже соперника, создал несколько убойных моментов, но итоговый результат оказался тем же — 2:0 в пользу «Реала». На этот раз дублем отметился Родриго. Второй мяч стал одним из самых красивых в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с точки зрения предшествующей комбинации. Действующий победитель турнира продолжает погоню за титулом и в третий раз подряд выходит в полуфинал.

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«Манчестер Сити» выиграл центральное противостояние

Уже в четвертьфинале болельщики увидели пару, достойную финала. «Манчестер Сити», который штампует победы в АПЛ, но никак не может выиграть Лигу чемпионов, встретился с «Баварией». Немецкий клуб переживает не лучшие времена и недавно поменял главного тренера, однако уровень футболистов позволяет мюнхенцам всегда претендовать на победу в любом турнире.

Однако остросюжетного противостояния не получилось. «Манчестер Сити» решил все вопросы на своем поле в первой игре, отправив в ворота соперника три безответных мяча, один из которых на счету лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Эрлинга Холанна.

В ответной встрече норвежец в концовке первого тайма не забил пенальти, но в начале второй половины игры реализовал выход один на один. В активе Холанна уже 12 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и останавливаться он не собирается. «Бавария» же смогла забить «Сити» лишь один гол с пенальти усилиями Джошуа Киммиха и теперь может сосредоточиться на борьбе за титул в чемпионате Германии.

«Интер» стал вторым полуфиналистом Лиги чемпионов из Италии

Перед началом турнира мало кто рассчитывал увидеть в четвертьфинале лиссабонскую «Бенфику». Португальцы постоянно участвуют в Лиге чемпионов, частенько выходят из группы, но, как правило, вылетают в первом раунде. Однако «Бенфике» повезло с жеребьевкой: в 1/8 финала они на классе обыграли бельгийский «Брюгге».

В четвертьфинале соперник у «орлов» был гораздо серьезнее — миланский «Интер». Итальянский гранд создал шикарный задел еще в первой гостевой игре, отправив в ворота соперника два гола во втором тайме. На один мяч больше итальянская команда забила в домашней игре, но расслабилась в концовке и позволила «Бенфике» уйти от поражения. Тем не менее португальцы не смогли заставить «Интер» и его болельщиков всерьез понервничать за место в полуфинале.

Фото: Roberto Bregani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полуфинальные пары уже определены

Привычной жеребьевки на этой стадии не будет, сетка уже сформирована после определения четвертьфинальных пар. В полуфинале нас ждет миланское дерби между одноименным клубом и «Интером». Второй парой станут «Реал» и «Манчестер Сити», которые выдали сумасшедшие два матча в полуфинале Лиги чемпионов год назад. Тогда удача улыбнулась мадридцам, сейчас англичане претендуют на реванш.

Первые полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 мая. Ответные игры пройдут через неделю. Финал намечен на 10 июня, его примет «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле.