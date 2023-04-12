Матч «Манчестер Сити» и «Баварии» в ЛЧ закончился разгромом «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» со счетом 3:0. Ворота гостей еще в первом тайме ударом с дальней дистанции распечатал Родри. С левой ноги он отправил мяч в девятку ворот Янна Зоммера.

Во втором тайме хозяева забили еще два мяча. Сначала отличился Бернарду Силва, это произошло на 70-й минуте. Уже через семь минут очередное результативное действие на свой счет записал норвежец Эрлин Холланд. Рекордсмен по голам за сезон в «Манчестер Сити» забил уже 45-й гол в этом футбольном году.

Немцы, к разочарованию своих фанатов, которые в немалом количестве приехали на игру в Манчестер, не смогли отличиться ни разу. Ответная встреча состоится в 19 апреля в Мюнхене. С этого сезона в европейских турнирах не действует правило выездного гола. Поэтому хотя бы для перевода игры в дополнительное время игрокам под руководством Томаса Тухеля надо в любом случае побеждать команду Пепа Гвардиолы с разницей в три мяча.

В параллельном матче в Лиссабоне местная «Бенфика» принимала миланский «Интер». Гости победили со счетом 2:0. Голы забили Барелла и Лукаку.

Сегодня в оставшихся четвертьфинальных играх «Милан» встретится с «Наполи», а «Реал» примет в Мадриде лондонский «Челси». Последние матчи прошлого раунда состоялись 15 марта. «Реал» выиграл у английского «Ливерпуля», в то время как «Наполи» одолел немецкий «Айнтрахт».