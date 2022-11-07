Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Определились пары соперников 1/8 финала Лиги чемпионов. Итоги жеребьевки были опубликованы на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Состав пар выглядит так:

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»

«Брюгге» – «Бенфика»

«Ливерпуль» – «Реал»

«Милан» – «Тоттенхэм»

«Айнтрахт» – «Наполи»

«Боруссия» Дортмунд – «Челси»

«Интер» – «Порту»

«ПСЖ» – «Бавария»

На стадии 1/8 финала не могли встретиться команды из одной страны, а также те клубы, которые играли друг с другом в группе.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Клубы, занявшие первые места в группах, ответные игры проведут дома.

Первые матчи пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта.

6 ноября стало изветно, что российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сам футболист пока не подтвердил данную информацию. Контракт Дзюбы с «Аданой» рассчитан до 30 июня 2023 года.