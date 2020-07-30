Семак выложил фото с Рибалтой на фоне слухов о конфликте в «Зените»

https://static.news.ru/photo/993e4900-d298-11ea-9fcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак опубликовал снимок, на котором он позирует в обнимку со спортивным директором «сине-бело-голубых» Хавьером Рибалтой.

Фото появилось в сторис Instagram Семака. Таким образом наставник «Зенита» отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о его конфликте с руководством команды.

instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

Как передавал NEWS.ru, о разногласиях в «Зените» анонимный источник рассказал порталу Sport24. Семак якобы вступил в конфликт с гендиректором Александром Медведевым и Рибалтой из-за трансферной политики клуба и готов был уйти в отставку. По данным источника, также напряжение в команде вызвала ситуация с форвардом Александром Кокориным, которому так и не был предложен новый контракт.

По данным ряда СМИ, Кокорин уже заключил сотглашение с московским «Спартаком».