СМИ: Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с руководством клуба

https://static.news.ru/photo/11eb49bc-d275-11ea-b253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак конфликтует с генеральным директором команды Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией в петербургском клубе. По его данным, Семак может покинуть свой пост из-за сложных отношений с руководством. Одним из поводов к конфликту стала ситуация с форвардом Александром Кокориным, которому так и не было предложено новое соглашение. Другой причиной стали трансферные разногласия. Руководство «Зенита» якобы не выполнило своё обещание укомплектовать команду игроками, способными решать серьёзные задачи в Лиге чемпионов.

Источник уверяет, что Медведев уже попросил Рибалту составить перечень тренеров, которые могли бы заменить Семака в случае отставки.

Ранее, как писал NEWS.ru, известный футбольный менеджер, президент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус выразил недоумение, почему руководство «Зенита» не проявляет активности в подписании контракта с Кокориным.