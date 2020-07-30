СМИ: Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с руководством клуба

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак конфликтует с генеральным директором команды Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.
Об этом Sport24
Источник уверяет, что Медведев уже попросил Рибалту составить перечень тренеров, которые могли бы заменить Семака в случае отставки.
Ранее, как писал NEWS.ru, известный футбольный менеджер, президент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус выразил недоумение, почему руководство «Зенита» не проявляет активности в подписании контракта с Кокориным.
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