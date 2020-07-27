Белоусу непонятна позиция руководства «Зенита» по контракту Кокорина

Известный футбольный менеджер, президент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус выразил недоумение по поводу неопределённости с контрактом нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом».
Кокорин однозначно усилит любой клуб Премьер-лиги, и, честно говоря, я не понимаю, по каким причинам в Петербурге не проявляют активности в подписании нового контракта с Александром. Тем более что главный тренер Сергей Семак давно дал понять, что крайне заинтересован в этом форварде. Но это, в конце концов, их дело, — сказал Белоус в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
Александр Кокорин, принадлежащий петербургскому «Зениту», вторую часть сезона-2019/20 провёл в аренде в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) — ФК «Сочи», в составе которого забил семь мячей в девяти матчах. Соглашение 29-летнего форварда с питерским клубом истекает 31 июля 2020 года, но «Зенит» пока не сделал футболисту конкретного предложения по новому контракту.
В свою очередь, Кокорин заявил, что хотел бы получить за ближайшие три сезона €10 млн плюс бонусы.
Заинтересованность в услугах нападающего проявили несколько других клубов РПЛ, в частности, столичные «Локомотив» и «Спартак», писал ранее NEWS.ru.
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