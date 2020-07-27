Юрий Белоус, в своё время работавший в руководстве футбольных клубов «Москва», «Локомотив» и «Ростов», в интервью NEWS.ru прокомментировал итоги завершившегося сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), затронул тему трансферов игроков, а также высказался на тему бесперспективности сотрудничества киевского «Динамо» и Мирчи Луческу.

«"Ростову" некого винить в произошедшем, кроме себя»

— В итоговой таблице РПЛ, на ваш взгляд, всё справедливо — и в её верхней части, и в «подвале»?

— Безусловно. Ничего не может быть справедливее, чем турнирная таблица чемпионата после 30-го тура. Это объективная оценка сезона для каждой команды. В одной игре можно ошибиться, в другой — случайно недобрать очки, но в целом все команды находятся на тех местах, которые они заслужили.

Вячеслав Евдокимов/РИА Новости

— Это касается и «Ростова», который до длительной паузы в чемпионате претендовал на место в Лиге чемпионов, а после рестарта и известных событий свалился на пятое место, не дающее даже прямой путёвки в групповой турнир Лиги Европы?

— Конечно, то что произошло с «Ростовом» накануне и в самом поединке с «Сочи», когда из-за карантина основного и молодёжного состава пришлось играть 17-летним юниорам, можно назвать серьёзной потерей для клуба и ненормальной ситуацией для всего нашего футбола. Но ведь накануне возобновления чемпионата клубы договаривались, что все будут самым пристальным образом следить за тем, чтобы коронавирус не помешал никому полноценно играть. Футболисты получают большие деньги, и они обязаны были более тщательно соблюдать все предписанные нормы, находиться в максимальной изоляции от внешнего мира. Поэтому «Ростову» некого винить в произошедшем, кроме себя.

— В концовке чемпионата в очередной раз появилась информация, что «Ростов» в своём нынешнем виде может прекратить существование, поскольку команду могут покинуть президент клуба Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин, а также ряд ведущих игроков. Мы действительно можем потерять интересную команду или это очередной «вброс»?

— Слухи слухами, но, насколько я понимаю, Валерию Карпину в Ростове-на-Дону вполне комфортно работается: там нет такого давления, как было в «Спартаке». Президенту клуба тоже нет смысла никуда уходить, поскольку команда имеет поддержку от руководства области и расходы на содержание «Ростова» частично покрываются за счёт бюджетных средств.

— Благодаря победе «Зенита» над подмосковными «Химками» в финале Кубка России последнюю путёвку в квалификацию Лиги Европы получило московское «Динамо». Насколько интересно вам будет наблюдать за возвращением «бело-голубых» в еврокубки спустя пять лет?

— Я с симпатией отношусь к наставнику «Динамо» Кириллу Новикову и желаю ему всяческих успехов. Но сейчас сложно судить, насколько команда готова к еврокубкам. Она только в последний момент добилась неплохого результата, заняв шестое место, а в начале сезона болталась в хвосте турнирной таблицы. На мой взгляд, предстоящий сезон будет определяющим для Новикова и болельщиков «бело-голубых», поскольку даст понять, на правильном пути команда или нет.

«Ловрен — хороший футболист, который усилит "Зенит"»

— Кто, по вашему мнению, лучший футболист РПЛ по итогам завершившегося сезона?

— Пожалуй, логично назвать лучшим представителя «Зенита», сохранившего за собой чемпионский титул. Соглашусь с мнением большинства игроков премьер-лиги, которые на первое место поставили Артёма Дзюбу. Думаю, он однозначно это заслужил.

— В минувшее воскресенье в РПЛ открылось летнее трансферное окно, и первым громкую сделку осуществил «Зенит», подписавший на три года хорватского центрального защитника Деяна Ловрена вместо покидающего Питер Бранислава Ивановича. Замену можно назвать равноценной?

— Безусловно, Ловрен — хороший футболист, который усилит «Зенит». Хорват должен составить с Ярославом Ракицким надёжный тандем в центре обороны. В то же время отметим, что покинул питерскую команду правый защитник Игорь Смольников, и это несколько идёт вразрез с тезисом, что у серьёзного клуба должны быть минимум два футболиста на одну позицию. Потому что «Зениту» снова предстоит играть в Лиге чемпионов, и сезон наверняка будет тяжёлым. Пока получается так, что на правом фланге обороны Вячеслав Караваев остаётся без хорошего дублёра.

Деян Ловрен (справа) Simon Bellis/Global Look Press

— Для «Краснодара», в который переходит Смольников, это будет хорошее приобретение?

— Думаю, да. Хотя в последнее время Игорь не так часто выходил на поле, но это стабильный футболист, который ниже определённого уровня опуститься не может. На мой взгляд, Смольников не помешал бы и «Локомотиву», которому явно необходимо укрепить несколько позиций перед стартом в Лиге чемпионов.

— «Железнодорожники», кстати, тоже готовы усилить центр обороны игроком из бывшей Югославии, но гораздо больше разговоров сейчас идёт вокруг юного дарования из Узбекистана Джасура Жалолиддинова, переходу которого в ряды «красно-зелёных», говорят, немало поспособствовали вы?

— Я пока не готов комментировать эту информацию. Но не стану отрицать, что Жалолиддинова в игре мне посмотреть удалось, и его действительно можно назвать одним из самых ярких молодых представителей узбекского футбола. Достаточно сказать, что в 17 лет он уже является игроком взрослой национальной сборной своей страны.

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация с Александром Кокориным? Вернётся ли он в «Зенит» после аренды в «Сочи» или выберет для продолжения карьеры один из столичных клубов, например тот же «Локомотив»?

— Кокорин однозначно усилит любой клуб премьер-лиги, и, честно говоря, я не понимаю, по каким причинам в Петербурге не проявляют активности в подписании нового контракта с Александром. Тем более что главный тренер Сергей Семак давно дал понять, что крайне заинтересован в этом форварде. Но это, в конце концов, их дело.

«Луческу в киевском "Динамо" — это путь в никуда»

— Вы прекрасно знаете не только российский, но и украинский футбол, поскольку сами родом из Луганска и вам приходилось сотрудничать с футбольными клубами и известными игроками из этой страны. Что вы можете сказать по поводу комичной ситуации, возникшей в киевском «Динамо», новый главный тренер которого — Мирча Луческу — спустя четыре дня после вступления в эту должность заявляет о желании уйти в отставку, а президент клуба Игорь Суркис эту информацию опровергает?

— Давать комментарии по поводу событий в киевском «Динамо» сложно, хотя я прекрасно знаю и лично Игоря Суркиса и пересекался по работе с такими знаменитыми футболистами, как Олег Блохин и Александр Заваров, с другими известными тренерами и специалистами. На мой взгляд, Луческу в киевском «Динамо» — это путь в никуда. Не важно, ушёл он или не ушёл с поста главного тренера — зачем на ровном месте наживать себе проблемы с болельщиками? Мирча Луческу лично у меня никогда не вызывал симпатии в силу своей неадекватности, постоянных апелляций к судьям и так далее. И если этот специалист решил уйти, даже не появившись в киевском «Динамо», то Игорю Михайловичу следует перекреститься и найти нормального тренера.

Мирча Луческу Seskimphoto/Global Look Press

— А если Луческу всё же приедет в Киев и будет работать с «Динамо»? Может ли случиться чудо — у бывшего тренера донецкого «Шахтёра» и питерского «Зенита» вдруг получится добиться успеха с клубом из украинской столицы?

— Никакого чуда не будет! Киевскому «Динамо» нужно развиваться, найти такого тренера, с которым есть уверенность в завтрашнем дне, чтобы поступательно двигаться вперёд и снова претендовать на чемпионский титул в стране. А кроме скандалов и реализации личных амбиций за кандидатурой Луческу ничего нет.

— Находящийся пока без работы после увольнения из «Локомотива» Юрий Сёмин мог бы снова, как десяток лет назад, возглавить киевское «Динамо»?

— Сёмин — ровесник Луческу, так почему нет? Если Луческу в 74 года (29 июля румынский специалист отмечает 75-летний юбилей. — NEWS.ru) приглашают в киевское «Динамо», то почему не позвать Юрия Павловича, который почти на два года моложе? Мы же прекрасно помним, что Сёмин приводил киевлян к титулу в украинском чемпионате, и в том, что этот специалист — серьёзный профессионал, нет никаких сомнений. Надо просто понять, чего хочет киевское «Динамо». Если бы выбор был за мной, я сделал бы ставку на тренера, с которым можно работать долгие годы. Как бы там ни было, возраст наставника является не решающим, но важным ограничивающим фактором. Поэтому следует понимать, какими критериями при выборе главного тренера руководствуются владельца клуба.

— Применительно к киевскому «Динамо» эти критерии непонятны...

— (Смеётся) Да, именно так. И есть ли вообще эти критерии?