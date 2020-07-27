Футбол

Смольников принял решение покинуть петербургский «Зенит»

23:18, 27 июля 2020
Игорь Смольников Игорь Смольников Фото: Сергей Булкин/News.ru

Защитник Игорь Смольников принял решение покинуть петербургский «Зенит» и поблагодарил футбольный клуб за предложение продлить контракт.

Я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит». Спасибо «Зениту» за предложение продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб. Это решение далось мне нелегко, и, тем не менее, я это делаю с гордостью и с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова. Это бесценно, и зная, что за моей спиной «Зенит», я ещё больше хочу играть и двигаться дальше, — приводит слова Смольникова его супруга Екатерина в своём Instagram.

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Известно, что Смольников выступал за «Зенит» с 2013 года. Вместе c петербуржцами футболист стал трёхкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка России. Контракт Смольникова был рассчитан до конца сезона-2019/20. Ожидается, что защитник продолжит карьеру в «Краснодаре».

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