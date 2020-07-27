Агент Луческу назвал ложными данные об уходе тренера из киевского «Динамо»

https://static.news.ru/photo/402f1a48-d026-11ea-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Мирча Луческу Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Информация об уходе Мирчи Луческу с поста тренера киевского «Динамо» не соответствует действительности, заявил футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского специалиста.

Нет. Это была личная переписка между ним и [президентом «Динамо»] Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был ещё в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я всё могу показать. У нас завтра в 9:30 самолёт на Киев. Луческу — главный тренер «Динамо», — рассказал Запорожану в беседе с РИА Новости.

По его словам, данным письмом Луческу хотел продемонстрировать, что он не держится за кресло тренера и что деньги ему не важны.

Если его приход может помешать «Динамо», то он спокойно уйдёт. Имидж клуба намного дороже, — подытожил Запорожану.

Известно, что бывший тренер донецкого «Шахтёра» встал во главе киевского «Динамо» 23 июля. Ранее 27 июля появилась информация о том, что тренер принял решение уйти в отставку из-за негативной реакции болельщиков на его назначение.

В период с 2004 по 2016 год Луческу возглавлял донецкий «Шахтёр» — под руководством тренера клуб стал восьмикратным чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок страны. В 2009 году «Шахтёр» стал обладателем Кубка УЕФА. Кроме того, Луческу был тренером сборной Румынии, петербургского «Зенита», миланского «Интера», турецких «Галатасарая» и «Бешикташа», а также других команд. С 2017 по 2019 год Луческу тренировал сборную Турции.

«Динамо» завершило чемпионат Украины на втором месте. По итогам сезона с поста главного тренера был снят Алексей Михайличенко.

Ранее NEWS.ru писал, что пост коммерческого директора «Спартака» покидает Алексей Власов.

Известно, что Власов занял данную должность в сентябре 2019 года. До этого он работал в футбольном клубе в период с 2008 по 2015 год.