Бывший тренер «Шахтёра» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»

https://static.news.ru/photo/35eb2dde-cce2-11ea-93c4-fa163e074e61_660.jpg Мирча Луческу Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Румынский тренер Мирча Луческу, работавший с петербургским «Зенитом» и донецким «Шахтёром», возглавил киевское «Динамо». Контракт с 74-летним наставником рассчитан на два сезона. У сторон будет возможность продлить договорённость ещё на год.

Президент клуба Игорь Суркис, представляя Луческу, назвал его одним из лучших тренеров в мире. Он выразил надежду на то, что с приходом нового тренера будут возрождены победные традиции «Динамо» и команда завоюет множество трофеев, а фанаты смогут оценить наставника по результатам. Суркис пожелал Луческу успехов, удачи и пообещал оказывать возможную помощь.

Сам тренер заявил, что очень соскучился по Украине. В этой стране он с «Шахтёром» — главным историческим конкурентом киевлян — добивался по-настоящему серьёзных результатов как на внутренней, так и на международной арене. Луческу отметил, что у него всегда были хорошие отношения с украинскими болельщиками. Кроме того, он поблагодарил судьбу за приход в клуб с великими традициями и талантливыми футболистами. Тренер уверен: он вместе с игроками будет работать плодотворно.

Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе «Динамо». Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями, — приводит слова Луческу пресс-служба киевлян.

«Динамо» завершило чемпионат Украины на втором месте. По итогам сезона с поста главного тренера был снят Алексей Михайличенко.

Как ранее писал NEWS.ru, известный в прошлом футболист Патрик Клюйверт, ныне работающий директором академии «Барселоны», может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера «сине-гранатовых».