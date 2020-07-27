Власов подал в отставку с поста коммерческого директора «Спартака»

https://static.news.ru/photo/ccb3fade-d01b-11ea-98aa-fa163e074e61_660.jpg Алексей Власов Фото: spartak.com

Пост коммерческого директора «Спартака» покидает Алексей Власов, следует из сообщения, опубликованного на сайте футбольного клуба.

Известно, что Власов занял данную должность в сентябре 2019 года. До этого он работал в футбольном клубе в период с 2008 по 2015 года.

В июле 2020 года на должность генерального директора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе». Он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна.

«Спартак» в завершившемся чемпионате России занял седьмое место.

Ранее NEWS.ru писал, что Мирча Луческу принял решение об отставке с поста главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо» уже через четыре дня после назначения. Такое заявление было сделано на фоне недовольства болельщиков клуба.

По его словам, приезд в «Динамо» никак не связан с деньгами. Главной же целью тренера стало возвращение в футбол, на Украину, более всего Луческу хотел «окунуться в эту волнующую и непредсказуемую атмосферу».