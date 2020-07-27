Луческу ушёл с поста тренера киевского «Динамо» спустя четыре дня

https://static.news.ru/photo/7c33f532-d016-11ea-8543-fa163e074e61_660.jpg Мирча Луческу Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Мирча Луческу принял решение об отставке с поста главного тренера киевского футбольного клуба «Динамо» уже через четыре дня после назначения.

Известно, что бывший тренер донецкого «Шахтёра» встал во главе киевского «Динамо» 23 июля. Тем не менее часть болельщиков клуба была против такого назначения.

Я не могу согласиться с тем, что собственные фанаты действуют против интересов своего клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо». Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны фанатов, поддержка которых нужна команде. Я никогда не был трусом. Это доказывает моя работа в «Галатасарае», в «Бешикташе», бухарестском «Динамо» и бухарестском «Рапиде», — рассказал Луческу, слова которого приводит Gazeta Sporturilor.

По его словам, приезд в «Динамо» никак не связан с деньгами. Главной же целью тренера стало возвращение в футбол, на Украину, более всего Луческу хотел «окунуться в эту волнующую и непредсказуемую атмосферу».

В период с 2004 по 2016 год Луческу возглавлял донецкий «Шахтёр» — под руководством тренера клуб стал восьмикратным чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок страны. В 2009 году «Шахтёр» стал обладателем Кубка УЕФА. Кроме того, Луческу был тренером сборной Румынии, петербургского «Зенита», миланского «Интера», турецких «Галатасарая» и «Бешикташа», а также других команд. С 2017 по 2019 года Луческу тренировал сборную Турции.

«Динамо» завершило чемпионат Украины на втором месте. По итогам сезона с поста главного тренера был снят Алексей Михайличенко.

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