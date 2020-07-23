Бывший тренер «Спартака» Эмери возглавил испанский «Вильярреал»

https://static.news.ru/photo/c2d77654-cceb-11ea-90dc-fa163e074e61_660.jpg Унаи Эмери Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Бывший наставник московского «Спартака» Унаи Эмери стал главным тренером испанского «Вильярреала». Об этом стало известно 23 июля.

Контракт с 48-летним испанским специалистом рассчитан до лета 2023 года. Во главе «Вильярреала» он сменил Хави Кальеху, который возглавлял клуб с сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущей командой, которую возглавлял Эмери, был лондонский «Арсенал». Специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов, которые «канониры» демонстрировали в начале сезона.

Эмери тренировал московский «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Красно-белые не отличались ни высококлассной игрой, ни достойными статистическими показателями при испанце. Последним матчем специалиста стала встреча со столичным «Динамо», где «Спартак» проиграл со счётом 1:5.

Однако затем Эмери пошёл работать в «Севилью». С испанским клубом наставник добился серьёзных результатов, приведя команду к завоеванию почётного трофея Лиги Европы три раза подряд.

Как писал NEWS.ru, румынский тренер Мирча Луческу, работавший с петербургским «Зенитом» и донецким «Шахтёром», возглавил киевское «Динамо». Контракт с 74-летним наставником рассчитан на два сезона. У сторон будет возможность продлить договорённость ещё на год.