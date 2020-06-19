В Сочи состоялся матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами из одноимённого города и «Ростовом». Нет, не так. В Сочи состоялся исторический матч, где 16-летние парни сражались против основного состава хозяев. NEWS.ru рассказывает, как прошла игра, которую ростовчане — да что там ростовчане, все мы — запомним на всю жизнь.

Как только российское информационное поле взорвала новость о том, что футбольному клубу «Ростов» в количестве 42 человек придётся сесть на карантин из-за заражения коронавирусом шестерых футболистов основы, возникли два вечных вопроса: кто виноват и что делать. С первым разобрались быстро. А вот второй вызвал большие проблемы. С кем играть, переносить ли матч, что говорит регламент — обсуждения не прекращались двое суток. «Сочи» не хотел переносить матч, Лига не хотела решать вопрос, а «Ростов» не хотел получать дисквалификацию из-за двух подряд пропусков. В итоге ростовчанам пришлось отправлять на игру против «Сочи» футболистов молодёжного состава команды, а также игроков академии клуба 2001–2004 годов рождения.

Вот имена этих героев: вратари Денис Попов, Вадим Лукьянов, защитники Вильям Рогава, Тимофей Калистратов, Кирилл Гирнык, Владимир Абрамов, Ринат Мамедов, полузащитники Павел Горелов, Никита Куприянов, Роман Романов, Никита Каштан, Сергей Кочканян, Иван Комаров, нападающие Тамаз Топурия, Никита Колотиевский, Данил Хромов, Алексей Корниенко и Максим Ставцев.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Очень было интересно, как в таком случае поведёт себя «Сочи»: поставит ли основной состав или ум возьмёт верх и на поле выйдут футболисты молодёжки. Чуда не случилось: Ротенб... ой, Владимир Федотов выставил основную команду.

Но, кажется, даже это обстоятельство нисколько не смутило «детей» «Ростова» (это не мы их так прозвали, а главный тренер основного состава Валерий Карпин дал им такое прозвище). Не успел судья дать стартовый свисток, как юные футболисты полетели в атаку, которая в итоге увенчалась успехом. Длинный заброс в штрафную площадь «Сочи» принял Данил Хромов, затем одним движением убрал оппонента, в суматохе мяч отскочил к Роману Романову, который ударом в касание переправил его в ворота Сослана Джанаева. Таким образом, 16-летние ростовчане повели уже на 52 секунде. Кто бы мог подумать!

Но ответный мяч не заставил себя долго ждать: на шестой минуте Андрей Мостовой получил пас на левом краю чужой штрафной и ударом в ближний угол с рикошетом от Абрамова отправил мяч в сетку ворот. Правда, этот момент был не совсем однозначным. По трансляции сложилось ощущение, что нападающий «Сочи» Антон Заболотный немного придерживал Абрамова. Но судья не стал обращаться к VAR, сразу засчитав гол хозяевам.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Нетрудно догадаться, что дальше весь матч шёл под диктовку футболистов «Сочи»: Кокориных, Мостовых, Набиуллиных. Второй гол был забит на 15 минуте после контратаки хозяев. Александр Кокорин выбежал один на один с вратарём и уверенным ударом отправил мяч в сетку ворот.

В действиях гостей наблюдалось всё больше сумбура. В частности, суматоха возникала, когда дело касалось защиты ворот. Но при этом на первых порах чувствовалось, что футболисты «Ростова» вообще не боялись своих именитых оппонентов. Особенно в этом отношении отличился голкипер клуба Денис Попов. Парня заслуженно можно назвать если не героем всего матча, то первого тайма уж точно.

Сначала Попов отбил мяч, который Кокорин пытался забить со штрафного. Но главный эпизод с его участием случился позже: на 25 минуте Денис отразил пенальти. Заболотный с первой попытки не смог пробить даже вратаря молодёжки. И такое бывает. Но это был не единственный сейв в его исполнении — почти до самого конца первого тайма он спасал свою команду. Однако на 44 минуте забил второй гол Кокорин, а вслед за ним и Заболотный.

Антон, видимо, чувствуя, что незабитый пенальти сделает его в очередной раз «звездой» Сети, решил любой ценой исправить ошибку. Мы, конечно, не ожидали, но у него получилось. На 46 минуте он в полёте замкнул передачу Заика. Попову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы отразить этот мяч. На перерыв команды уходили со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Во втором тайме продолжилось издевательство над «детьми». Уж слишком была высока разница в классе! Голы в ворота «Ростова» залетали, как семечки. Как никогда феерил Заболотный (забил ещё один гол во втором тайме). Впрочем, когда, если не сейчас. Александр Кокорин был хорош (тоже отметился голом во втором тайме). Отличился Иван Новосельцев, два гола забил Дмитрий Полоз. В общем, «зенитовцы» проявляли себя, как могли. Последний гол записал на свой счёт Никита Колдунов. В итоге матч завершился со счётом 10:1.

Юные ростовчане, как ни старались, не смогли противостоять футболистам «Сочи». Но они всё равно молодцы. Выйти на такую несправедливую и беспощадную игру было уже сродни подвигу. Хоть эти футболисты не успели ещё выйти на взрослый уровень, они уже вошли в историю. Впрочем, как и «Сочи» — клуб, который в очередной раз пробил дно.