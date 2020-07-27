Чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов сезона-2018/19, вице-чемпион мира едет в Россию. «Зенит» объявил о переходе бывшего защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Контракт футболиста рассчитан на три года. Что ещё нужно знать о первом звёздном трансфере «сине-бело-голубых», рассказывает NEWS.ru.

Карьерный путь

31-летний защитник начинал свою карьеру, как это обычно бывает, на родине, в Хорватии. После нескольких лет выступления на внутренней арене он отправился покорять топовые чемпионаты. Первая остановка случилась во Франции: около трёх лет он защищал цвета «Лиона». Затем уже наступил английский этап в карьере футболиста. Отыграв сезон в «Саутгемптоне», он перебрался в «Ливерпуль» в 2014 году. В стане «мерсисайдцев» и случились главные спортивные достижения Деяна Ловрена. За шесть сезонов в Английской премьер-лиге он с «Ливерпулем» завоевал следующие титулы: взял Лигу чемпионов, стал обладателем Суперкубка УЕФА, добыл победу в клубном чемпионате мира (всё это произошло в сезоне-2018/19). И вишенка на торте — чемпионство в АПЛ. Неплохая заявка, да? Однако важно понять, какова была роль Лорена в этих победах. И тут возникают некоторые вопросы.

Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Статистика выступлений в Ливерпуле

Сразу скажем, Ловрен не был футболистом глубокого запаса «Ливерпуля». Наоборот, был продолжительный период, когда футболист занимал важную роль в системе Юргена Клоппа. Но при этом последние сезоны в составе «мерсисайдцев» не назовёшь удачными для хорвата. В чемпионском сезоне он появился на поле только десять раз и отметился одной голевой передачей. Стоит отметить, что отчасти этому способствовали травмы. И без того неактивная игровая практика свелась на нет после травмы мышцы бедра, полученной в декабрьском матче против «Ред Булл Зальцбурга». После восстановления футболист только дважды появился на поле (и то только в одном матче провёл все 90 минут на поле).

В предыдущем сезоне, в котором «мерсисайдцы» взяли титул Лиги чемпионов и навязали серьёзную борьбу «Манчестер Сити» на внутренней арене, хорват тоже не блистал: в АПЛ было сыграно 13 матчей (один гол и одна голевая передача в активе), в Лиге чемпионов появился трижды (в одном из матчей вышел на замену). Но опять-таки, повторимся, такие показатели у защитника «Ливерпуля» были не всегда.

Например, в сезоне-2017/18 он был железным игроком основы. В АПЛ он провёл 29 матчей (забил два гола, отдал одну голевую передачу), а в финале Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» встречался с «Реал Мадридом», стал чуть ли не главным игроком со стороны «мерсисайдцев»: он полностью закрыл Криштиану Роналду в той встрече и оформил голевую передачу на Садио Мане. То есть играть постоянно и на хорошем уровне футболист умеет. И что важно, делал он это не так давно. В той же сборной Хорватии он и по сей день является незаменимым футболистом (так было и на чемпионате мира в России, так, скорее всего, будет и на предстоящем Евро-2021). Кстати, Юрген Клопп восхищается футболистом.

Ещё одна легенда «Ливерпуля» покидает клуб. Он был очень важной частью команды с моего первого дня в ней. Деян проводил суперматчи. И он забил один из важнейших голов в нашей истории — в том самом матче, когда мы выиграли со счётом 4:3 у дортмундской «Боруссии», — сказал тренер пресс-службе «Ливерпуля».

По его словам, теперь он будет следить за ним в «Зените».

Simon Bellis /www.imago-images.de/Global Look Press

Риски для «Зенита»

Но невнушительная статистика выступлений за последние годы — это не единственный риск, с которым сталкивается «Зенит», приобретая дорогостоящего футболиста (по данным многих источников, речь идёт об €11млн.). Во-первых, Ловрен известен своими ошибками на поле. Даже в этом сезоне таких моментов было достаточно. Возьмём два последних матча с участием хорвата и разберём на их примере. Помните матч, в котором прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в этом сезоне? Так вот, в тот день на поле появился Ловрен. Конечно, как поражения, так и победы состоят из многих факторов, но то обстоятельство, что все три гола от «Уотфорда» были забиты из зоны хорвата, заставляет задуматься. В игре против «Эвертона», в которой футболист провёл только 17 минут, Ловрен отдал восемь неточных передач и проиграл все единоборства.

Второй момент, который необходимо отметить, — это зависимость футболиста от партнёров. Хорват — это не тот футболист, который играет первым номером. Для будущей связки с Ракицким это не лучший показатель.

Конечно, для чемпионата России его навыков и способностей будет с лихвой, но приобретён-то футболист для других целей. Выиграв дважды кряду чемпионат России, петербургская команда мечтает громко заявить о себе в Европе. Как раз Ловрен должен помочь «сине-бело-голубым» в этом деле. Сможет ли — это другой вопрос.

Ярослав Ракицкий Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин в разговоре с NEWS.ru делает акцент на возраст новичка и отмечает, что не все приезжие иностранцы способны адаптироваться к российским реалиям.

Конечно, хотелось бы, чтобы возраст был другой, но такого уровня молодой футболист будет стоить очень больших денег. Учитывая, что нам вот-вот предстоит в Лиге чемпионов, то такое решение вполне логично. Хотелось бы, чтобы приехал игрок, который имеет амбиции играть в футбол, а не посмотреть мир, — заявил он.

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Максим Боков тоже с опаской воспринял переход Ловрена.

Он сможет усилить «Зенит», учитывая, что в Англии очень высокие скорости. По мне, это лучший чемпионат в мире. Но может случиться и такое, что он потеряется. Тому есть много примеров. Здесь всё будет зависеть от самого коллектива и тренера, — сказал Боков корреспонденту NEWS.ru.

Опасения экспертов небеспочвенны. Уж слишком много у нас за последнее время было примеров бессмысленных дорогостоящих покупок (привет Шюррле и Маркизио). Но кто знает, вдруг этот случай является исключением из правил? Так это или нет — узнаем уже очень скоро.