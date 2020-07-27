Защитник «Ливерпуля» стал игроком «Зенита»

https://static.news.ru/photo/07927e48-d00b-11ea-a1c8-fa163e074e61_660.jpg Деян Ловрен Фото: Simon Bellis/www.imago-images.de/Global Look Press

Хорватский защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» из одноимённого города Деян Ловрен стал игроком российского «Зенита» (Санкт-Петербург), сообщила пресс-служба британской команды.

Контракт 31-летнего спортсмена рассчитан на три года. Сумма трансфера не разглашается, однако, по предварительным данным, «сине-бело-голубым» приобретение обошлось в сумму около €12 млн.

Спортсмен перешёл в стан «мерсисайдцев» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 10 матчах Английской премьер-лиги (9 — в основном составе), отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Всего за «Ливерпуль» хорват провёл 185 встреч, забил 8 мячей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что миланский «Интер» в следующем году планирует вести переговоры с «Барселоной» относительно трансфера одного из лучших игроков мира — аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что итальянский клуб собирается предложить Месси контракт на сумму €50 млн. Ранее Месси говорил, что недоволен положением дел в «Барселоне». «Нерадзурри» хотят воспользоваться этим и выкупить игрока у каталонского коллектива.