Без прикрас: «Ливерпуль» продемонстрировал невероятный сезон. Начнём с цифр:

В принципе, при столь мощном старте и таких ярких показателях уже в январе было понятно, что чемпионство будет в руках «Ливерпуля». Однако блистательный нынешний сезон — это плод работы последних нескольких лет. В 2015 году немецкий специалист Юрген Клопп приехал в Ливерпуль и начал строить новую команду. В первые несколько сезонов клуб приобрёл для немецкого специалиста нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха, которые впоследствии вместе с напарником Фирмино, находившегося в команде ещё до появления в ней Клоппа и многих нынешних лидеров, стали чумовой атакующей силой. Затем было сделано важное усиление в линии защиты в лице Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда. Финальным же аккордом в этой футбольной композиции стало приобретение бразильского голкипера Алисона Бекера (спасибо чудовищным ляпам Лориса Кариуса в финальном поединке против «Реала» в Лиге чемпионов-2017/18).

Все перечисленные футболисты (к ним можно ещё добавить капитана Джордана Хендерсона), бесспорно, сыграли определяющую роль в нынешнем составе «Ливерпуля». Их появление в команде было необходимо. Но в то же время этот сезон показал, что в этом составе важны абсолютно все футболисты и что любой игрок — кого ни возьми — может делать разницу. Дивок Ориги выходит на замену и вытаскивает кубковые встречи, Адам Лаллана, забив гол на 85 минуте, спасает матч с «Манчестер Юнайтед». И так со всеми. Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум — каждый внёс свой вклад в игру «мерсисайдцев»: кто решающим голом, кто ассистом, кто потрясающей игрой.

Следующей отличительной чертой чемпионской команды стало её умение спасать поединки на последних минутах. Сколько матчей было вытащено в момент, когда казалось, что поражение неминуемо! Мы не раз наблюдали подобные сценарии в исполнении «Ливерпуля» как в Лиге чемпионов (привет, «Барселона»), так и в АПЛ.

Говоря об Английской премьер-лиге, сосредоточимся на этом сезоне. Игру с «Лестером» вытащил Милнер на 95-й минуте, с «Астон Виллой» ход встречи разрешили голы Эндрю Робертсона и Мане на 87-й и 94-й минутах, Фирмино забивал «Пэласу» на 85-й минуте. Что это: запредельная удача или отсутствие способности решать свои задачи в срок — так и останется загадкой. Но, как бы то ни было, в этом сезоне «мерсисайдцам» решающие минуты встреч явно пошли на пользу.

Однако удача не всегда сопутствовала команде. В прошлом сезоне «мерсисайдцам» до желанного трофея не хватило лишь одного очка. А если быть точным — лишь пары сантиметров. В прошлом сезоне в очной встрече главных оппонентов («Манчестер Сити» и «Ливерпуль». — NEWS.ru) в одном из эпизодов мяч с ленточки вынес Джон Стоунс. Многие до сих пор считают, что три сантиметра лишили «Ливерпуль» в тот день чемпионства.

Но и это не всё. Даже в этом сезоне, когда казалось, что всё предрешено, вмешались совершенно непредвиденные обстоятельства. Коронавирус чуть было не лишил «мерсисайдцев» долгожданного титула. К частью, в этой неравной по силе схватке победу в итоге одержал футбол.

Хоть чемпионство «мерсисайдцам» не удалось встретить на поле, это нисколько не повлияло на настроение как болельщиков, так и самих футболистов. «Ливерпуль» выиграл свой 19 титул! Команда шла к этому 30 лет!