Событие, которое предвкушали болельщики «Ливерпуля», свершилось: спустя 30 лет «мерсисайдцы» вновь стали чемпионами Англии. Титул был добыт в поединке «Челси» — «Манчестер Сити». «Горожане», будучи единственными оппонентами «Ливерпуля», были биты командой Фрэнка Лэмпарда. Впрочем, это обстоятельство нисколько не повлияло на итоговое восприятие чемпионства. Команда прошла длинный, местами непростой, но в тоже время очень яркий путь к долгожданной победе. И даже коронавирус не смог помешать планам «Ливерпуля». О главных достоинствах и неудачах последних лет банды Юргена Клоппа — в материале NEWS.ru.

Без прикрас: «Ливерпуль» продемонстрировал невероятный сезон. Начнём с цифр:

Подопечные Клоппа выдали серию из 44 матчей без поражений. С января 2019 года по февраль 2020-го (уступили «Уотфорду» со счётом 0:3) команда шла без осечек. Беспроигрышная серия "Ливерпуля«​ включила в себя 39 побед и пять ничьих;

До матча с «Уотфордом» команда Клоппа одержала 18 побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ);

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» на выезде составляла 21 матч, а победная — восемь;

Только за 31 тур было забито 70 мячей. На текущий момент команда не забивала ни одного гола только в двух встречах.

«Ливерпуль» очень мало пропускал: 21 пропущенный мяч в 31 матче.

В принципе, при столь мощном старте и таких ярких показателях уже в январе было понятно, что чемпионство будет в руках «Ливерпуля». Однако блистательный нынешний сезон — это плод работы последних нескольких лет. В 2015 году немецкий специалист Юрген Клопп приехал в Ливерпуль и начал строить новую команду. В первые несколько сезонов клуб приобрёл для немецкого специалиста нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха, которые впоследствии вместе с напарником Фирмино, находившегося в команде ещё до появления в ней Клоппа и многих нынешних лидеров, стали чумовой атакующей силой. Затем было сделано важное усиление в линии защиты в лице Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда. Финальным же аккордом в этой футбольной композиции стало приобретение бразильского голкипера Алисона Бекера (спасибо чудовищным ляпам Лориса Кариуса в финальном поединке против «Реала» в Лиге чемпионов-2017/18).

Садио Мане Terry Donnelly/www.imago-images.de/Global Look Press

Все перечисленные футболисты (к ним можно ещё добавить капитана Джордана Хендерсона), бесспорно, сыграли определяющую роль в нынешнем составе «Ливерпуля». Их появление в команде было необходимо. Но в то же время этот сезон показал, что в этом составе важны абсолютно все футболисты и что любой игрок — кого ни возьми — может делать разницу. Дивок Ориги выходит на замену и вытаскивает кубковые встречи, Адам Лаллана, забив гол на 85 минуте, спасает матч с «Манчестер Юнайтед». И так со всеми. Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум — каждый внёс свой вклад в игру «мерсисайдцев»: кто решающим голом, кто ассистом, кто потрясающей игрой.

Следующей отличительной чертой чемпионской команды стало её умение спасать поединки на последних минутах. Сколько матчей было вытащено в момент, когда казалось, что поражение неминуемо! Мы не раз наблюдали подобные сценарии в исполнении «Ливерпуля» как в Лиге чемпионов (привет, «Барселона»), так и в АПЛ.

Говоря об Английской премьер-лиге, сосредоточимся на этом сезоне. Игру с «Лестером» вытащил Милнер на 95-й минуте, с «Астон Виллой» ход встречи разрешили голы Эндрю Робертсона и Мане на 87-й и 94-й минутах, Фирмино забивал «Пэласу» на 85-й минуте. Что это: запредельная удача или отсутствие способности решать свои задачи в срок — так и останется загадкой. Но, как бы то ни было, в этом сезоне «мерсисайдцам» решающие минуты встреч явно пошли на пользу.

Однако удача не всегда сопутствовала команде. В прошлом сезоне «мерсисайдцам» до желанного трофея не хватило лишь одного очка. А если быть точным — лишь пары сантиметров. В прошлом сезоне в очной встрече главных оппонентов («Манчестер Сити» и «Ливерпуль». — NEWS.ru) в одном из эпизодов мяч с ленточки вынес Джон Стоунс. Многие до сих пор считают, что три сантиметра лишили «Ливерпуль» в тот день чемпионства.

Но и это не всё. Даже в этом сезоне, когда казалось, что всё предрешено, вмешались совершенно непредвиденные обстоятельства. Коронавирус чуть было не лишил «мерсисайдцев» долгожданного титула. К частью, в этой неравной по силе схватке победу в итоге одержал футбол.

Хоть чемпионство «мерсисайдцам» не удалось встретить на поле, это нисколько не повлияло на настроение как болельщиков, так и самих футболистов. «Ливерпуль» выиграл свой 19 титул! Команда шла к этому 30 лет!

Live scenes from Anfield pic.twitter.com/4alnF53cmE — FootballJOE (@FootballJOE) June 25, 2020

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. now theyâre gonna believe us pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020

These were the scenes outside Anfield as Liverpool fans celebrated becoming Premier League champions pic.twitter.com/7yFvMP5ENR — FootballJOE (@FootballJOE) June 26, 2020

Празднуй, «Ливерпуль», ты заслужил!