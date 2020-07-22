Московский «Спартак» собирается сделать предложение Кокорину

https://static.news.ru/photo/811361a4-cc2a-11ea-97fa-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

Московский «Спартак» проявляет интерес к 29-летнему форварду «Сочи» Александру Кокорину. Данная информация появилась в СМИ 22 июля.

Накануне стало известно, что нападающим, права на которого с 2016 года принадлежат петербургскому «Зениту», интересуются столичное «Динамо» (за которое Кокорин уже выступал) и казанский «Рубин». По имеющимся сведениям, игрок примет решение не ранее грядущей недели. У Кокорина запланирована встреча с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом. Также необходимо, чтобы своё мнение о потенциальном трансфере высказало руководство «Зенита».

В ближайшее время Кокорину собирается сделать выгодное предложение московский «Спартак», сообщает Sport24.

После выхода из колонии игрок подписал контакт с «сине-бело-голубыми» до 31 июля 2020 года. Однако клуб не успел заявить Кокорина на текущий сезон РПЛ, поэтому футболист отправился играть в «Сочи», где за девять матчей забил семь мячей.

Как ранее писал NEWS.ru, испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега высказал мнение о будущем нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который с января выступает за «Сочи» на правах аренды. По его словам, игрок такого уровня не должен выступать за подобный коллектив.