СМИ: «Спартак» оформил переход Кокорина

Нападающий Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком». 29-летний футболист перешёл в московский клуб на правах свободного агента.
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В сезоне РПЛ 2019/2020 форвард сыграл 10 игр за «Сочи», в которых забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. За команду из Краснодарского края Кокорин выступал на правах аренды из петербургского «Зенита».
Как передавал NEWS.ru, пассивность «Зенита» в вопросе продления контракта с Кокориным могла стать причиной конфликта главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака с руководством команды.
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