«Рискованный трансфер»: Кокорин официально перешёл в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/48416e98-d256-11ea-8d37-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Спартак» оформил трансфер футболиста Александра Кокорина. Об этом сообщил экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

Всё, Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер всё-таки случился, — написал он в своём Telegram-канале.

Известно, что Кокорин вторую часть сезона-2019/20 провёл в аренде в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) — ФК «Сочи», в составе которого забил семь мячей в девяти матчах. Соглашение 29-летнего форварда с питерским клубом истекает 31 июля 2020 года.