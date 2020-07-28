Стало известно о предложении «Спартаком» трёхлетнего контракта Кокорину

https://static.news.ru/photo/1adce9de-d10a-11ea-85d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин (слева) Фото: pfcsochi.ru

Московский «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина, заявил корреспондент портала «Чемпионат» Андрей Панков.

В своём Telegram-канале журналист написал , что клуб выразил готовность выполнить финансовые требования футболиста и уже предложил ему трёхлетнее соглашение. Тем не менее сумма заработка Кокорина не уточняется.

Кроме того, Панков подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива». По словам журналиста, на переходе настаивает главный тренер «железнодорожников» Марко Николич. 29 июля трансферный комитет «Локомотива» обсудит возможный проект договора, после чего, предположительно, сделает своё предложение.

Известно, что Кокорин вторую часть сезона-2019/20 провёл в аренде в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) — ФК «Сочи», в составе которого забил семь мячей в девяти матчах. Соглашение 29-летнего форварда с питерским клубом истекает 31 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал «хорошим» календарь РПЛ на предстоящий сезон.