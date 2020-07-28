Футбол

Газизов оценил календарь РПЛ на следующий сезон

17:36, 28 июля 2020 10
Шамиль Газизов Шамиль Газизов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал «хорошим» календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) на предстоящий сезон.

Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошие условия, ждём интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим, — рассказал Газизов в беседе со Sport24.

Как ожидается, «Спартак» начнёт сезон домашним матчем с «Сочи». Игра пройдёт с 8 по 11 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Спартак» 1 августа проведёт презентацию формы на новый сезон. Мероприятие состоится в формате онлайн.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях