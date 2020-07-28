Газизов оценил календарь РПЛ на следующий сезон

https://static.news.ru/photo/5cf5a862-d0e0-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpgШамиль ГазизовФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал «хорошим» календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) на предстоящий сезон.
Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в «Уфе» — вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошие условия, ждём интересного матча. Что касается трансферов, то пока молчим, — рассказал Газизов в беседе со Sport24.
Как ожидается, «Спартак» начнёт сезон домашним матчем с «Сочи». Игра пройдёт с 8 по 11 августа.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Спартак» 1 августа проведёт презентацию формы на новый сезон. Мероприятие состоится в формате онлайн.