«Спартак» покажет новую форму на предстоящий сезон

Футбольный клуб «Спартак» 1 августа проведёт презентацию формы на новый сезон.
Мероприятие состоится в формате онлайн,
Отмечается, что первый тур Российской премьер-лиги запланирован на 8-9 августа. Команда выйдет из отпуска 30 июля.
Ранее NEWS.ru писал, что пост коммерческого директора «Спартака» покидает Алексей Власов. Он занял данную должность в сентябре 2019 года. До этого работал в футбольном клубе в период с 2008 по 2015 год.
В июле 2020-го на должность генерального директора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе». Он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна.
«Спартак» в завершившемся чемпионате России занял седьмое место.
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