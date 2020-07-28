«Спартак» покажет новую форму на предстоящий сезон

https://static.news.ru/photo/b28ecbdc-d0db-11ea-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футбольный клуб «Спартак» 1 августа проведёт презентацию формы на новый сезон.

Мероприятие состоится в формате онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

Отмечается, что первый тур Российской премьер-лиги запланирован на 8-9 августа. Команда выйдет из отпуска 30 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что пост коммерческого директора «Спартака» покидает Алексей Власов. Он занял данную должность в сентябре 2019 года. До этого работал в футбольном клубе в период с 2008 по 2015 год.

В июле 2020-го на должность генерального директора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе». Он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна.

«Спартак» в завершившемся чемпионате России занял седьмое место.