От триумфа до дна: история встреч россиян и англичан в еврокубках

Новый сезон Лиги чемпионов стартует уже сегодня. Первым из российских клубов свой еврокубковый поход открывает «Зенит». Подопечным Семака предстоит встретиться с лондонским «Челси» на выезде. Российские команды имеют богатую историю противостояний с англичанами. Вспоминаем самые яркие победы и самые болезненные поражения наших в еврокубках.

«Спартак» — «Арсенал» — 4:1, Лига чемпионов — 2000/01.

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Этот матч болельщикам «красно-белых» должен запомниться не только крупной победой над мощным на тот момент «Арсеналом», который имел в своём составе таких футболистов,как Тьерри Анри, Эшли Коул, но и экстремальными погодными условиями. Футболисты рубились в «Лужниках» при температуре ниже 10 градусов.

Поначалу игра складывалась не лучшим образом для «красно-белых». Уже на стартовых минутах «канониры» открыли счёт во встрече — отличился бразильский защитник Силвиньо. Правда, команда Олега Романцева не посыпалась после пропущенного гола. В середине тайма «красно-белые» сравняли счёт, а во втором довели дело до разгрома. Главными творцами победы стали спартаковские бразильцы Робсон и Маркао.

К сожалению, эта победа стала первой и последней для «Спартака» в том розыгрыше. Да и в целом в еврокубках в противостояниях с топ-командами «красно-белые» больше не блистали.

«Ливерпуль» — «Спартак» — 5:0, Лига чемпионов сезон-2002/03

У многих в памяти свежи воспоминания о разгроме «красно-белых» на «Открытие Арене» 2017 года. Но это было не единственное крупное поражение «Спартака» от «Ливерпуля». В сезоне-2002/03 «мерсисайдцы» тоже прошлись катком по московскому клубу.

Вообще весь розыгрыш «Спартака» в том сезоне Лиги чемпионов был провальным. Ноль очков в шести матчах, общий счёт забитых и пропущенных мячей — 1:18. Поэтому крупное поражение от «Ливерпуля» в данной ситуации стало очередным дополнением к неудачному (мягко говоря) евросезону «красно-белых».

Уже в первом тайме «мерсисайдцы» заколотили три гола, а во втором добавили ещё два. Все пять мячей из сетки собственных ворот вынимал Станислав Черчесов. В итоге спартаковцы не смогли ничего противопоставить англичанам в той встрече.

«Арсенал» — ЦСКА — 0:0, Лига чемпионов — 2006/07

Казалось бы, что может быть памятного в матче, который закончился 0:0? Но он один из самых памятных в истории всех русско-английских противостояний. Во-первых, перед матчем отравили Александра Литвиненко и он попал в больницу. Следы с полонием-210 были даже на стадионе «Эмирейтс», куда поболеть за ЦСКА приехал встречавшийся с подполковником ФСБ Андрей Луговой.

Сам матч вошёл в историю как игра, в которой «Арсенал» мог забивать семь-восемь мячей спокойно, если бы Анри, ван Перси, Фабрегас и Росицки не мазали в пустые ворота или не били с трёх метров прямо в Акинфеева. Интересно, что после той игры Игорь пропускал в 43 матчах Лиги чемпионов подряд, серия затянулась на 11 лет. Сколько же шуток было об этом, возможно, это главная тема для юмора вообще в российском футболе. Подогревал её и сам Игорь, относившийся к этому без всякой самоиронии.

А после матча главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер и босс ЦСКА Валерий Газзаев стали друзьями. Сблизил коллег анекдот от российского специалиста. В ответ на слова Венгера о том, что «канониры» должны были разгромно выигрывать, он сказал шутку про реальный и виртуальный миры. Опубликуем её здесь полностью.

Дочка спрашивает у папы: «Какова разница между реальностью и виртуальностью?» «А ты спроси у мамы с братом, отдались бы они за миллион долларов», — отвечает отец. Дочка спрашивает и в обоих случаях получает утвердительный ответ. Пересказывает это отцу. «Вот видишь, — говорит он, — виртуально — у нашей семьи есть два миллиона долларов. А реально твоя мать — проститутка, а брат — гомосексуалист, — рассказал тогда Газзаев на пресс-конференции. Венгер оценил.

«Манчестер Юнайтед» — «Зенит» — 1:2, Суперкубок УЕФА, 2008 год

Эта победа вошла в историю отечественного футбола. Никогда до этого момента наши клубы не выигрывали Суперкубок УЕФА. Тремя годами ранее у ЦСКА была возможность это сделать, но «Ливерпуль» оказался сильнее. Зато петербургский клуб не упустил свой шанс. В матче против «красных дьяволов» петербуржцы выглядели более чем достойно. Два гола, авторами который стали Погребняк и новичок команды Дани, позволили футболистам «Зенита» поднять над головой заветный трофей.

«Рубин» — «Челси» — 3:2. Лига Европы — 2012/13.

В четвертьфинале Лиги Европы «Рубин» встречался с будущим соперником «Зенита» — лондонским «Челси». Первый матч у казанцев совсем не задался — проиграли со счётом 3:1. Поэтому в ответной встрече «Рубин» должен был любой ценой побеждать. По стартовым минутам, когда Торрес забил быстрый гол, казалось, что сделать это будет очень непросто. Правда, сравнять удалось достаточно быстро (отличился Маркано). Затем история снова повторилась: «Челси» ушёл в отрыв, «Рубин» сравнял. Жирную точку в этом матче поставил полузащитник «Рубина» Натхо — он записал на свой счёт победный гол.

Несмотря на положительный исход, дальше прошёл «Челси» (лондонцы выиграли по сумме двух встреч). Однако за борьбу и проявленный характер болельщики наградили казанцев громкими овациями. К слову, именно «Челси» стал в том сезоне победителем Лиги Европы.

«Манчестер Сити» — ЦСКА, Лига чемпионов — 2014/2015

Jon Super/ТАСС

В успех ЦСКА в матче с «МанСити» не верил почти никто. Во-первых, фактор выездного матча. Во-вторых, воспоминания о прошлогодней кампании. Дело в том, что в сезоне-2013/14 «армейский» клуб также наткнулся на «горожан» и в обоих матчах потерпел поражение. Причём на выезде ЦСКА был разгромлен со счётом 2:5. Впрочем, уже в следующем сезоне команда Евгения Слуцкого реабилитировалась. Сначала в Химках ЦСКА сыграл вничью, а затем добился победы в Манчестере.

«Армейцы» действительно потрепали нервы англичанам в тот вечер. Настолько, что «Сити» пришлось заканчивать матч вдесятером. Красные карточки получили Фернандиньо и Яя Туре. В составе московской команды, в свою очередь, отличился Сейду Думбия, который стал автором дубля (первый гол был забит на второй минуте, второй — на 34-й). Англичане переломить исход встречи так и не смогли.

Впрочем, наравне с памятными победами было немало громких поражений в истории противостояний российских и английских клубов. В этом плане ярче всего отличился «Спартак».

«Ливерпуль» — «Спартак» 7:0. Лига чемпионов сезон-2017/18

Следующее фиаско в матче против «Ливерпуля» случилось через 10 лет. Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» имел небольшой шанс на выход в плей-офф. Но чтобы добиться такого результата, необходимо было обыгрывать «Ливерпуль». Эта задача была с треском провалена.

Англичане начали терзать своего соперника с первых же минут встречи. Уже по итогу первого тайма «мерсисайдцы» успели заколотить три мяча. Но на этом подопечные Юргена Клоппа не стали ограничиваться. Во втором тайме избиение младенца продолжилось. По итогу хет-трик на свой счёт записал Коутиньо, дублем отметился Мане и по одному голу забили Фирмино и Салах.

Поражение от «Ливерпуля» оказалось настолько болезненным, что «Спартак» больше в Лигу чемпионов так и не вернулся.