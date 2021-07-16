Что такое не везёт: жестокая судьба вратаря «Спартака» Селихова

Пожалуй, тяжело будет сыскать более невезучего вратаря в Российской премьер-лиге, чем Александр Селихов. Некогда перспективный голкипер «Спартака» давным-давно потерял место в основе. Всему виной нескончаемая череда травм, которая преследует футболиста. В конце прошлого сезона голкипер впервые за два года вышел в составе «красно-белых» на поле в РПЛ. Казалось, что мучениям Александра пришёл конец. Но не тут-то было. За девять дней до старта нового сезона московский клуб объявил об очередной травме голкипера. Рассказываем о жестокой реальности Саши Селихова.

Путь к первому номеру «Спартака»

Александр присоединился к «Спартаку» по ходу чемпионского сезона-2016/17 (перешёл из «Амкара»). Однако сразу закрепиться в составе «красно-белых» голкиперу не удалось. Да и в услугах Селихова на тот момент не было острой необходимости. На воротах «Спартака» уверенно играл Артём Ребров — не было смысла ничего менять. Поэтому Ребров спокойно достоял чемпионский год.

А вот уже с сезона-2017/18 Селихов стал постепенно появляться в основном составе. Сначала через раз, а к октябрю уже на постоянной основе. Способствовали такому раскладу событий как травма Реброва, так и хорошая игра самого Селихова.

Александр Селихов selikhov57/instagram.com

Стоял он действительно надёжно и ляпов не допускал, по сравнению с тем же Александром Максименко, который сейчас номер один в «Спартаке». Если что-то негативное и можно вспомнить, то это семь пропущенных голов от «Ливерпуля». Да и то, в этом была виновата вся команда. И как раз в наименьшей степени — вратарь.

Важный европейский опыт в Лиге чемпионов, отличная статистика на внутренней арене (за неполноценный сезон в премьер-лиге он пропустил в 21 одном матче 18 голов и набрал 10 сухих встреч) привела к тому, что на Селихова обратил внимание Станислав Черчесов.

Футболист мог спокойно принять участие в домашнем чемпионате мира в качестве сменщика Игоря Акинфеева и при удачном стечение обстоятельств впоследствии стать номером один после ухода голкипера ЦСКА. Потенциал для этого у Александра точно был. Однако судьба оказалась совсем неблагосклонна к нему.

Чёрная полоса

Всё началось с микротравмы мышц бедра, которую Селихов получил в середине апреля 2018 года. Впрочем, это были цветочки по сравнению с тем, что ему пришлось пережить дальше. Уже в мае, перед последним туром в РПЛ он порвал ахиллово сухожилие и выбыл на полгода. Только в марте 2019 года Александр вернулся в основной состав. Отыграл четыре матча и снова отправился в лазарет — в матче против ЦСКА он заработал перелом пятого пальца левой руки.

Александр Селихов Dmitry Golubovich/Global Look Press

Думаете это всё? Ох, если бы. Только вратарь залечил травму пальца, как случилось страшное — очередное повреждение ахилла, «скрашенное» впоследствии рецидивом. Таким образом, из-за этой травмы и длительной реабилитации Селихов выбыл из футбола аж на 13 месяцев.

Вернулся он на поле в октябре 2020 года. Правда, уже в «Спартак-2». Место в основной команде оккупировал Александр Максименко. В Футбольной национальной лиге футболист провёл 10 матчей, в которых пропустил 14 мячей. После полугодичной ссылки в «Спартак-2» Селихов даже стал задумываться об уходе из клуба. По его словам, он потерял очень много времени и хочет чаще появляться на поле.

Вернуться в составе основной команды ему всё-таки удалось. В мае 2021 года в игре против «Арсенала» футболист впервые за два года провёл матч в РПЛ, а после финального свистка разрыдался на плече у капитана команды. Слишком много трудностей ему пришлось преодолеть за это время.

Эмоции — как будто в космос улетел. Понимаю, что добиться результата можно только через тяжёлый труд. Нужно не опускать руки и верить в себя. Боли уже не чувствую. Всё зажило. Надеюсь, это будет отправной точкой, — признавался Селихов.

И когда казалось, что самое сложное и страшное осталось позади, случилась очередная травма. После товарищеского матча против «Рубина» (14 июля) врачи диагностировали у голкипера сложное повреждение пальца руки. На восстановление уйдёт минимум три месяца.

Очевидно, полноценное возвращение Селихова снова откладывается. Но когда-нибудь эта чёрная полоса закончится. Главное, не отчаиваться.