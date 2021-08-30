На сдачу: почему первый летний трансфер «Спартака» стал скандальным

«Спартак» продолжает издеваться над своими болельщиками. После вылета из Лиги чемпионов и серии неудачных матчей в РПЛ подъехал очень спорный трансфер в виде никому не известного бельгийского центрального защитника Максимилиана Кофрие из экзотического даже для больших ценителей европейского футбола клуба «Сент-Трюйден». Рассказываем о сопровождавших трансфер скандалах и персоне новичка.

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Долгосрочный контракт (до какого года — не уточняется) был подписан с Кофрие в воскресенье, 29 августа. 24-летний бельгиец успешно прошёл медосмотр, сфотографировался на «Открытие Арене» и дал первое интервью, из которого все в России узнали, что он никакой не «Кауфриз», как было принято именовать футболиста до перехода в российской прессе.

Хочу помочь «Спартаку» стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут, — заявил Кофрие после подписания контракта.

Эти вроде бы дежурные для новичка слова сейчас звучат как издёвка. «Спартак» после шести туров находится на десятом месте, а болельщиков больше всего пугает даже не семиочковый отрыв от лидера, а отвратительное качество игры. До чемпионства сейчас как до луны, нужно хотя бы хоть как-то поставить команде футбол.

В новом клубе Кофрие взял третий номер, что тут же натолкнуло на неприятные для фанатов «красно-белых» аналогии. Именно под этим номером за «Спартак» выступал Марко Петкович. Имя серба в списке неудачных трансферов москвичей находится где-то между Мукунку и Александром Кокориным.

Многие болельщики задавались вопросом, а в курсе ли главный тренер Руй Витория, что за усиление ему привезли? Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поспешил всех успокоить, заявив, что португалец знал о готовящейся сделке и одобрил её.

Руй Витория spartak.com

Не знаю такого

Сказать, что приход Кофрие взбесил спартаковских болельщиков — не сказать ничего. Под постом с презентацией новичка в Instagram «красно-белых» появились сотни гневных комментариев, часть из них — на английском, с призывом к бельгийцу убираться домой. Основной же хейт болельщиков направлен на руководство, подготовившее вот такой странный трансфер. Трудно представить, как встретят трибуны бедного Кофрие в дебютном матче.

Негодование «красно-белой» торсиды понять можно. Во-первых, позиция центрального защитника пока не является в команде проблемной. Она может оказаться таковой в случае ухода Самюэля Жиго, но кандидатура Кофрие, стоимость которого оценивается в 850 тысяч евро, на замену французу смотрится сомнительной.

Тем более у «красно-белых» есть свои российские футболисты, способные восполнить потерю Жиго. Это Илья Кутепов, Павел Маслов, Илья Гапонов и, в конце концов, молодой Руслан Литвинов. На бумаге никто из этих футболистов уж точно не выглядит слабее Кофрие.

Трансфер бельгийца не взбесил бы болельщиков настолько сильно, если бы он был не единственным для «красно-белых» этим летом. Возьми москвичи Кофрие в довесок к дорогостоящим статусным новичкам — покупку бы никто не заметил.

Не в восторге от усиления и ветераны московского «Спартака». Эмоциональнее всех высказался бывший вратарь «красно-белых» Анзор Кавазашвили.

Если мы хотим успехов нашего клуба, нам надо приглашать готовых первоклассных легионеров, которые сразу придут играть, и у них будет учиться российская молодёжь. А мы собираем всё говно, а потом удивляемся, почему команда у нас играет плохо, — заявил голкипер.

Чуть более сдержанно на приход бельгийца отреагировали Александр Мостовой и Динияр Билялетдинов. Они честно признались, что никогда не слышали о Кофрие, но выразили надежду на то, что он сможет принести пользу клубу.

Последним клубом бельгийца был «Сент-Трейден», плетущийся в подвале турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Кофрие играл за эту команду три сезона, допускал немало результативных ошибок, часто грязновато играл в отборе и особенно ничем не выделялся даже в очень средней бельгийской команде. Как селекционеры «Спартака» вообще умудрились его отыскать — большой вопрос.

maximiliano_caufriez/instagram.com

Капля мёда

Очевидных достоинств у Кофрие гораздо меньше, чем недостатков, но всё же они есть. Футболист прошёл сильные бельгийские академии — «Андерлехта» и «Стандарта» — и даже вызывался в юношеские сборные Бельгии. Однако до национальной команды дело не дошло.

Главным качеством защитника является желание и умение вести борьбу за мяч, он также неплохо играет на опережении и прилично ведёт борьбу на втором «этаже», благо рост 189 сантиметров помогает. Бельгиец также может протащить мяч вперёд и сделать точную, пусть и не всегда обостряющую передачу.

Переход в «Спартак» для Кофрие — счастливый билет. Трудно представить, во сколько раз выросла его зарплата. Этот факт может сказаться на игре бельгийца по-разному: можно совершенно расслабиться и кайфовать от уже достигнутого, а можно уцепиться зубами за свой шанс, работать в три раза усерднее и добиваться ещё большего. РПЛ знает и те, и другие примеры. Посмотрим, какой выбор сделает Кофрие.