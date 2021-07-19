Он вам не «тренеришка»: какие шансы у «Спартака» Витории пройти «Бенфику»

В Швейцарии состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где решалось будущее московского «Спартака». В соперники команды Руя Витории достался его бывший клуб — «Бенфика». Что нужно знать о португальцах и есть ли вообще шансы пройти дальше?

Это будет не первая встреча пары

«Спартак» встречался с «Бенфикой» за всю историю еврокубков лишь дважды — на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. «Красно-белыми» тогда руководил Унаи Эмери, а португальцами — Жорже Жезуш. Первая игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев. Сначала «красно-белые» забили быстрый гол, но довольно быстро гостям удалось отыграться. В итоге домашние стены помогли — победу москвичам принёс Нивалдо Жардела, забивший в собственные ворота.

Однако в Лиссабоне команда Эмери не просто поплыла, но и чуть не уехала домой с уверенной победой. Португальцы дважды поразили ворота Артёма Реброва. Причём героем того вечера стал Оскар Кардосо, который и оформил дубль. В конце встречи мог забить ещё один гол, но российский голкипер взял пенальти.

Это лишило «Спартак» возможности выхода из группы, а последующие поражения «Селтику» и «Барселоне» — выхода в Лигу Европы.

Теперь, спустя девять лет, у «Спартака» есть все шансы для того, чтобы отыграться. И это вполне реально.

Учитывая первые отрезки Витории в «Бенфике», то же может и произойти со «Спартаком»

Для нового главного тренера столичного коллектива эта игра станет личным испытанием — Руй Витория тренировал португальцев с 2015 по 2019 год. Он прекрасно знает чемпионат Португалии и просто обязан подготовить «Спартак» к предстоящим играм. Но его работа в той команде не осталась незамеченной. До сих пор эксперты не могут дать однозначную оценку его работе. За первые два сезона наставник показал фантастический результат: взял пять трофеев, из которых было два чемпионства и Суперкубка, по одному Кубку страны и лиги. А затем последовало два года неудач — последнее место в группе Лиги чемпионов (в его третий сезон), серебряные медали чемпионата, очередной провал в ЛЧ и выход в Лигу Европы (после чего его быстро уволили).

Игрок «Бенфики» Ренато Саншеш (85), главный тренер «Бенфики» Руи Витория Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Какая «Бенфика» сейчас? Спойлер: выглядит так себе

Сейчас «Бенфика» не выглядит такой устрашающей, как в первые годы работы Витории. В прошлом сезоне португальцы не пробились в Лигу чемпионов, уступив ПАОКу в третьем квалификационном раунде. Затем проиграли финал кубка страны и в чемпионате стали лишь третьими.

Атмосфера в команде по-прежнему далека от идеала. Летом коллектив покинул президент клуба Луиш Фелипе Вийер, которого арестовали по подозрению в отмывании денег и налоговых махинациях. А новый функционер Руй Кошта пока не влился в коллектив.

Да, футболисты показывают быструю игру, но набрать так быстро форму не удастся, на разогрев у португальцев не будет времени. Внутренний чемпионат начнётся только 8 августа, в отличие от российского, который вот-вот откроет свои двери.

А что «Спартак»?

Сейчас «Спартак» под руководством Витории уже завоевал один Кубок, пусть и совсем не важный, но победный дух должен помочь. Да и игра команды против соперников выглядела убедительно. За три встречи «красно-белые» пропустили только один мяч, а забили, к слову, 13 (по четыре «Сочи» и «Рубину» и пять в ворота «Химок»). Совершенно понятно, что соперников по Кубку Париматч нельзя сравнивать с португальцами. Но по всем показателям «Бенфика» не выглядит непроходной, как ни крути. Однако тренер придерживается немного другого мнения.

Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут, — цитирует специалиста пресс-служба «Спартака».

Хотелось бы, чтобы такие слова тренера были некоторым кокетством. Иначе, если «Бенфика» действительно является самым сложным противником, то в дальше «Спартаку» в еврокубках делать нечего. В том числе и в Лиге Европы.

Экс-игрок и «Бенфики», и «Спартака» Сергей Юран, наоборот, настроен оптимистично, хоть и признаёт, что москвичам действительно будет непросто. По его мнению, хорошему составу португальцев необходимо противопоставить грамотный настрой Руя Витории.

Много будет зависеть от психологического настроя, с которым подойдёт московский клуб, всё-таки «Бенфика» — это имя, — сказал специалист корреспонденту NEWS.ru.

Как бы тренер ни настраивал команду, футбол — это та ещё лотерея. Но ясно одно: у «Спартака» перспективы в этих матчах явно не плачевные. Даже больше: у московской команды есть несколько преимуществ — козырь в виде тренера, знающего противника со всех сторон, раннее начало внутреннего чемпионата и дух победителей после товарищеского турнира.