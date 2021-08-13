Движение вниз: российский клубный футбол пробил очередное дно

Когда кажется, что хуже уже некуда, российские футбольные клубы готовы доказать обратное. Не успел толком начаться новый турнир УЕФА — Лига конференций, как две команды из России уже из него вылетели. Не будет и второго представителя РПЛ в Лиге чемпионов. Рассказываем подробнее о крутом пике, в котором оказался российский клубный футбол.

Худшие из худших

Первый розыгрыш Лиги конференций проходит в этом году. Турнир создан УЕФА для второсортных, если не третьесортных европейских команд, которым сложно проявить себя даже в Лиге Европы, а европейского опыта очень хочется. Такой вот своеобразный Кубок Интертото 2.0. Схема соревнований очень похожа на «старших братьев» ЛЕ и ЛЧ: групповой этап с последующим плей-офф. Вот только напрямую в Лигу конференций никто не попадает, для этого нужно сначала пройти отбор.

От России в квалификацию нового турнира попали «Рубин» и «Сочи», которые заняли четвёртое и пятое места в минувшем чемпионате соответственно, но евросезон для обеих команд закончился уже летом.

«Рубин» начал путь в турнире с полуфинальной стадии квалификации, где ему в соперники достался польский «Ракув». В России название этой команды мало кому о чём-то говорит, но главный тренер казанцев Леонид Слуцкий сразу заявил, что его клуб не является безоговорочным фаворитом. Может, таким образом наставник хотел подстелить себе соломку, а может, адекватно смотрел на вещи, но прогноз его полностью сбылся.

Первая игра в Польше завершилась со счётом 0:0, причём на победу «Рубин» там точно не наиграл. Казалось, что дома российский клуб, трансферная стоимость игроков которого в пять раз превосходит аналогичный показатель у соперника, на классе разберётся с поляками, но не тут-то было.

Матч снова получился равным и снова безголевым, а выяснение отношений перешло в дополнительное время. На 111-й минуте болельщики наконец увидели первый гол противостояния, причём забил его форвард «Ракува» Владислав Гутковский. У казанцев был шанс спастись и перевести игру в серию пенальти, но новичок команды Сеад Хакшабанович не реализовал 11-метровый, окончательно оформив вылет «Рубина» из турнира.

Jakub Ziemianin via www.imago-images.de/Global Look Press

Чуть более продолжительным получился путь в турнире у «Сочи». Команда начала играть в Лиге конференций на стадию раньше, где по сумме двух матчей без проблем разобралась с «Кешлей». Здорово, что шестая команда Азербайджана нам пока по зубам. Но, кажется, ключевое слово здесь «пока».

В следующей же стадии соперник у сочинцев был гораздо серьёзнее — белградский «Партизан», но и тут россияне имели все шансы пройти дальше. После домашней ничьей (1:1) российский клуб приехал в Сербию, где, несмотря на бешеную поддержку «Партизана» местными болельщиками, имел все шансы пройти дальше.

«Сочи» дважды вёл в счёте, а второй гол команды, забитый после шикарной комбинации в пустые ворота, и вовсе можно включать в любой хит-парад. Когда казалось, что победа от россиян уже никуда не уйдёт, сербы всё-таки сравняли счёт. На 90-й минуте вышедший на замену Александар Шчекич после розыгрыша углового отправил мяч в сетку и восстановил равенство.

В первой дополнительной 15-минутке форвард сочинцев Никита Бурмистров не реализовал два убойных момента, и игра дошла до серии пенальти. Там нервы оказались крепче у хозяев, которые и прошли дальше.

Наши команды просто неконкурентоспособны. Тут дело в смене ритма. То же самое, когда едешь на «Москвиче», а тебя сажают за «Мерседес», где нужно адаптироваться. Лига чемпионов — не наш уровень, Лига Европы — не наш уровень, теперь спустились ещё на одну ступень, но и здесь нам не хватает возможностей, — подвёл неутешительный итог дебюту российских клубов в Лиге конференций бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Крутое пике

Теперь у россиян осталось три клуба в еврокубках. «Зенит» попробует не опозориться в Лиге чемпионов, а «Локомотив» и «Спартак» будут пытаться набрать хоть какие-то очки в Лиге Европы. Последние уже успели побороться в квалификации главного европейского турнира с «Бенфикой», хотя борьбой назвать это сложно.

Stupnikov Alexander/spartak.com

Португальцы, особо не вспотев, дважды без шансов уничтожили соперника. Особенно показательным получился второй матч, где красно-белые не смогли создать в атаке ничего, даже одного полумомента.

В нынешнем еврокубковом сезоне российские клубы стартовали феерично, страна показывает 34-й результат по количеству набранных очков для таблицы коэффициентов УЕФА и уже лишилась двух клубов. В той самой таблице Россию уже обошла Шотландия, которая поднялась на восьмое место, а перспективы по итогам сезона покинуть десятку весьма реальны. Туда уже рвутся Австрия и Украина, а ведь совсем недавно мы всерьёз рассуждали о борьбе с Португалией за шестую позицию!

Подобное пике в рейтинге скоро сделает Лигу чемпионов недосягаемым для клубов РПЛ турниром, а основным европейским соревнованием для россиян станет Лига конференций. Дно, кажется, уже достигнуто. Пора начинать от него отталкиваться.