Топ-клубы и шведский андердог: с кем сыграет «Зенит» в Лиге чемпионов

В четверг, 26 августа, в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Единственный российский клуб — петербургский «Зенит» — получил в соперники «Челси», «Ювентус» и «Мальмё». Подводим итоги жеребьёвки и рассказываем подробнее об оппонентах «сине-бело-голубых».

Под катком

Первым соперником россиян стал действующий победитель Лиги чемпионов, богатый топ-клуб с тремя равноценными составами — лондонский «Челси». Подопечные Томаса Тухеля блестяще начали сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) и пока идут без поражений. Лондонцев по праву можно считать одним из главных фаворитов нынешнего розыгрыша турнира, в матчах с этой командой петербуржцам будет очень тяжело зацепиться за очки.

Ранее «Челси» никогда не встречался с «Зенитом», но в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов англичане играли в одной группе с «Краснодаром». В выездном матче «синие» разгромили «быков», а на своём поле скатали с россиянами ничью. Правда, для лондонцев тот матч уже ничего не решал в турнирном плане.

Футбольный бог решил, что одного топ-клуба в соперниках «Зениту» маловато, поэтому для полного кайфа послал петербуржцам ещё и туринский «Ювентус». Сейчас эта команда далека от своего лучшего образца и в прошлом сезоне впервые за долгое время не стала чемпионом Италии, но всё же «Старая синьора» очень сильна. Скорее всего, в ближайшее время клуб покинет Криштиану Роналду, но и без легендарного португальца у итальянской команды есть всё, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов.

«Зенит» сыграет в одной группе с «Ювентусом» во второй раз в истории. Впервые это произошло уже в далёком 2008-м. Тогда петербуржцы дома сумели отстоять нулевую ничью, а на выезде потерпели минимальное поражение. Сейчас даже повторить результат 13-летней давности команде Сергея Семака будет очень непросто.

Juventus/facebook.com

Скандинавский шанс

Третий соперник «Зенита» по группе — шведский «Мальмё» — на бумаге выглядит очень привлекательным, но не спешите записывать в копилку петербуржцев лёгкие шесть очков. Скандинавский футбол в последние годы, в отличие от российского, прогрессирует, а «Мальмё» — очень крепкий и опытный еврокубковый боец.

В прошлом сезоне «голубые» победили в чемпионате Швеции, а затем прошли полный цикл квалификации, чтобы заслужить путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Среди соперников «Мальмё» были, например, шотландский «Глазго Рейнджерс» и болгарский «Лудогорец», а отдельный интерес представляет персона главного тренера Йона-Даль Томассона. Датчанин, в своё время фееривший в «Милане» и сборной Дании, набирается опыта в качестве наставника профессиональной команды.

В составе «Мальмё» нет известных неискушённому футбольному болельщику имён, а суммарная трансферная стоимость игроков шведской команды почти в семь раз ниже, чем аналогичный показатель у «Зенита», но когда это мешало российским клубам позориться?

Всё же хочется верить, что «Зенит» в этой Лиге чемпионов сыграет в свою силу и не просто уверенно займёт третье место в группе, но и доставит проблемы европейским грандам, хотя бы на своём поле. В мирное время можно было бы порадоваться приезду «Челси» и «Ювентуса» в Санкт-Петербург с точки зрения аншлага на стадионе, но в коронавирусную эпоху сложно делать прогнозы даже на завтрашний день.

Антон Денисов/РИА Новости

Царство интриг

Все получившиеся группы по-своему любопытны, но некоторые квартеты заслуживают отдельного внимания. Сумасшедшим по силе получилась группа B, где оказались мадридский «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту» и «Милан», не сильно уступает ей по статусу и группа Е, где в соперники к признанным фаворитам «Барселоне» и «Баварии» попали крепкие «Бенфика» и киевское «Динамо».

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук со своей «Аталантой» померится силами с победителем Лиги Европы «Вильярреалом», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз». Остросюжетной получилась и интрига в группе А. Там состоится дерби «денежных мешков» — ПСЖ и «Манчестер Сити». Вмешаться в этот спор попробуют «РБ Лейпциг» и «Брюгге».

Лигочемпионские баталии начнутся в сентябре после паузы на игры сборных. Остаётся надеяться, что турнир порадует российских болельщиков не только красивым футболом, но и успешной игрой «Зенита».