Бывший футболист «Зенита» Игонин оценил соперников команды в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с NEWS.ru отреагировал на соперников петербургской команды в Лиге чемпионов. «Зенит» в групповом этапе сыграет против «Челси», «Ювентуса» и «Мальмё».

Соперники очень серьёзные. Это клубы с мировым именем. Все команды, которые участвуют в розыгрыше, не хотели бы встретиться с этими соперниками. Такой подбор соперников значительно уменьшает шансы на выход из группы. Но как болельщик я с удовольствием посмотрю, как наши клубы смогут выступать с такими грандами. Это хороший опыт, — дал свою оценку Игонин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также Игонин отметил, что «Зенит» должен выходить с третьего места в Лигу Европы. Это задача минимум для команды Сергея Семака, считает бывший футболист «сине-бело-голубых».

Эта задача, которая стоит перед командой на протяжении последних нескольких сезонов. Если не выходят в плей-офф, то должны попадать в Лигу Европы. От соперников это никак не зависит, — заключил он.

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 14–15 сентября. Финал главного еврокубка пройдёт в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что футболисты украинского «Шахтёра» удачно завершили ответный матч квалификации плей-офф Лиги чемпионов против французского «Монако». После победы в первом матче (1:0) «горняки» в Харькове уступили в основное время со счётом 1:2, но забили важный гол в дополнительное время.