Туринский треугольник: почему Роналду оказался никому не нужен

Не успела завершиться сага со сменой клуба Лионелем Месси, как в информационное поле почти каждый день стали проникать слухи о неопределённости с местом продолжения карьеры его главного соперника — Криштиану Роналду. Постараемся разобраться, что же будет с одним из лучших футболистов мира.

Обременительный актив

Разговоры об уходе Роналду из «Ювентуса» предсказуемо начались ровно за год до окончания его контракта с туринцами. Следующим летом португалец станет свободным агентом и сможет уйти из команды бесплатно, а ведь три года назад итальянцы выложили за него аж €117 млн. Неплохо было бы компенсировать хотя бы часть из этих затрат.

Что касается продления контракта — кажется, «Ювентус» в этом не заинтересован. Основная причина — огромная зарплата футболиста в €31 млн в год. На фоне пандемии коронавируса это стало тяжёлым бременем для бюджета команды, а пойти на ощутимое снижение португалец вряд ли согласится. В целом итальянцы хотят отдать Роналду кому-нибудь уже сейчас. Поговаривают, что они готовы сделать это даже за совсем небольшие деньги.

Криштиану Роналду Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Вот только официальных предложений о трансфере «Ювентус» пока не получил. Сейчас даже самые богатые команды считают каждую копейку, так что боссы претендентов на Роналду хотят выждать год и забрать португальца бесплатно. К тому же летом 2022-го Криштиану будет уже 37. Чем больше лет игроку — тем меньшую зарплату можно ему предложить.

Ещё одна причина, по которой «Ювентус» не собирается всеми силами держаться за Роналду, — отсутствие результата. Сам игрок в полном порядке, он как всегда десятками забивает и отдаёт, а вот его клуб в прошлом сезоне впервые с 2012 года не стал чемпионом Италии. Лигу чемпионов с португальцем «Ювентусу» также взять не удалось.

Турнир претендентов

Несмотря на отсутствие информации об официальных предложениях «Ювентусу», Роналду постоянно сватают в европейские топ-клубы. Одним из основных вариантов в прессе назывался ПСЖ. Сообщалось, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи всю жизнь мечтал собрать в своей команде Неймара, Месси и Роналду. Теперь для осуществления мечты не хватает одного пазла. Парижане определённо потянут любую зарплату Роналду, но главное — вписаться в финансовый фейр-плей. С этим сложнее, тут точно придётся расставаться с кем-то из лидеров. Именно поэтому шансы на переход Роналду в ПСЖ этим летом оцениваются не слишком высоко.

Лионель Месси PSG/facebook.com

Вторым вариантом для продолжения карьеры португальца назывался хорошо знакомый ему «Реал», однако эту информацию опроверг другой возвращенец — главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти, пришедший из «Эвертона».

Криштиану — легенда «Реала», я очень люблю его. Но я никогда не планировал его обратный трансфер. Мы смотрим вперёд, — написал Анчелотти в Twitter.

Говорилось и о возможном возвращении Криштиану Роналду в Англию. Сообщалось, что агент португальца Жорже Мендеш якобы сам связался с руководством «Манчестер Сити» и предложил клубу вариант с покупкой португальца за символические для такого игрока €30 млн. Интересный вариант, учитывая прошлое Роналду, в котором он выступал за «Манчестер Юнайтед» — главных конкурентов «горожан».

Но и «Сити», кажется, не заинтересован в покупке Роналду. Клуб всеми силами пытается переманить из «Тоттенхэма» гораздо более молодого форварда Харри Кейна. На англичанина планируется потратить чуть ли не 140 миллионов фунтов стерлингов, да и зарплатой его точно придётся не обидеть. Так что, учитывая финансовый фейр-плей, Роналду вряд ли суждено надеть голубую футболку прямо сейчас.

Король говорит

Обилие всевозможных слухов и спекуляций на тему продолжения карьеры Роналду заставило взять слово самого виновника переполоха. Португалец выступил с обращением в своём Instagram, которое получилось весьма эмоциональным, но малоинформативным. Действительно важным в высказывании было лишь то, что Роналду не собирается возвращаться в «Реал». В остальном формулировки были для такого случая весьма стандартными.

Сейчас я нарушаю своё молчание, чтобы сказать, что я не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Всё остальное? Всё остальное — это просто разговоры, — заявил Роналду.

Где продолжит выступления звёздный футболист — узнаем совсем скоро, ведь трансферное окно закроется через пару недель. Пока же запасаемся попкорном.