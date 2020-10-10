Объявлен состав сборной России на матч против Турции

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В стартовый состав сборной России по футболу на матч третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Турции вошли Вячеслав Караваев и Андрей Семёнов, следует из сообщения пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В состав вошли: Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Юрий Жирков, Антон Миранчук, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Артём Дзюба и Далер Кузяев.

Встреча сборных России и Турции состоится 11 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Матч начнётся в 21:45 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предложили сократить число команд в АПЛ с 20 до 18. Также по 24 команды будет в Чемпионшипе, третьем и четвёртом дивизионах, в сумме число клубов составит 90.

В то же время Английской футбольной лиге (EFL) предлагается предоставить аванс в размере £250 млн, а также ежегодно отправлять ей 25% от доходов.