Два клуба АПЛ выступили за сокращение количества команд

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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предложили сократить число команд в АПЛ с 20 до 18. Также по 24 команды будет в Чемпионшипе, третьем и четвёртом дивизионах, в сумме число клубов составит 90.

Соответствующую информацию представил The Telegraph.

В то же время Английской футбольной лиге (EFL) предлагается предоставить аванс в размере £250 млн, а также ежегодно отправлять ей 25% от доходов. Дополнительные £100 млн хотят перевести Футбольной ассоциации Англии (FA).

В настоящее время разработчики инициативы ждут поддержки от других больших клубов.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выступили с определёнными реформами с Премьер-лиге.

В частности, предлагается полностью упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также была озвучена идея, что Кубок лиги может остаться, однако без участия клубов, которые выступают в еврокубках.