«Ливерпуль» и МЮ хотят упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии

https://static.news.ru/photo/464eee6a-0bdd-11eb-9532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выступили с определёнными реформами в Премьер-лиге.

Так, клубы занялись разработкой предложений, которые предусматривают кардинальные нововведения. Проект разрабатывала компания Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», при поддержке «Манчестер Юнайтед», уточняет The Telegraph.

В частности, предлагается полностью упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также была озвучена идея, что Кубок лиги может остаться, однако без участия клубов, которые выступают в еврокубках.

Дополнительно было предложено сократить число команд в АПЛ с 20 до 18.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-нападающий футбольного клуба «Ростов» Эльдор Шомуродов рассказал о реакции тренера Валерия Карпина на переход в «Дженоа».

По его словам, он сразу сказал наставнику о своём желании. Тот ответил, что понимает его спортивное рвение, однако не хочет, чтобы футболист покидал «Ростов». Тренер отнёсся к мечте с пониманием.