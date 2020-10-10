Шомуродов рассказал о реакции Карпина на переход в «Дженоа»

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Экс-нападающий футбольного клуба «Ростов» Эльдор Шомуродов рассказал о реакции тренера Валерия Карпина на переход в «Дженоа».

По его словам, он сразу сказал наставнику о своём желании. Тот ответил, что понимает его спортивное рвение, однако не хочет, чтобы футболист покидал «Ростов». Тренер отнёсся к мечте с пониманием.

Сумма трансфера Шомуродова составила 7,5 млн евро. Такая сумма по-настоящему впечатлила Карпина.

Например, [перед уходом] Валерий Георгич смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмёт!» — рассказал Шомуродов в беседе со Sports.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что российский арбитр Виталий Мешков рассудит матч Лиги наций между Исландией и Бельгией, следует из сообщения пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч состоится 14 октября в Рейкьявике, начало — 21:45 мск. Помогать Мешкову будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Сергей Лапочкин.