Российский арбитр Мешков будет судить матч между Исландией и Бельгией

Российский арбитр Виталий Мешков рассудит матч Лиги наций между Исландией и Бельгией, следует из сообщения пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Матч состоится 14 октября в Рейкьявике, начало — 21:45 мск. Помогать Мешкову будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Сергей Лапочкин.
В настоящее время Бельгия с шестью очками возглавляет группу 2 Лиги А. Команда Исландии не имеет очков и находится на четвёртом месте.
Ранее NEWS.ru писал, что Рашид Рахимов утверждён на должность главного тренера футбольного клуба «Уфа», следует из сообщения пресс-службы команды.
Информации о том, на какой срок рассчитано новое соглашение, не приводится.
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