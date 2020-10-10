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Российский арбитр Мешков будет судить матч между Исландией и Бельгией

14:57, 11 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский арбитр Виталий Мешков рассудит матч Лиги наций между Исландией и Бельгией, следует из сообщения пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч состоится 14 октября в Рейкьявике, начало — 21:45 мск. Помогать Мешкову будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Сергей Лапочкин.

В настоящее время Бельгия с шестью очками возглавляет группу 2 Лиги А. Команда Исландии не имеет очков и находится на четвёртом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что Рашид Рахимов утверждён на должность главного тренера футбольного клуба «Уфа», следует из сообщения пресс-службы команды.

Информации о том, на какой срок рассчитано новое соглашение, не приводится.

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