Российский арбитр Мешков будет судить матч между Исландией и Бельгией

https://static.news.ru/photo/f2b93870-0bbc-11eb-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский арбитр Виталий Мешков рассудит матч Лиги наций между Исландией и Бельгией, следует из сообщения пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч состоится 14 октября в Рейкьявике, начало — 21:45 мск. Помогать Мешкову будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Сергей Лапочкин.

В настоящее время Бельгия с шестью очками возглавляет группу 2 Лиги А. Команда Исландии не имеет очков и находится на четвёртом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что Рашид Рахимов утверждён на должность главного тренера футбольного клуба «Уфа», следует из сообщения пресс-службы команды.

Информации о том, на какой срок рассчитано новое соглашение, не приводится.