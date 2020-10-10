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Рашид Рахимов стал главным тренером ФК «Уфа»

14:40, 11 октября 2020

Рашид Рахимов утверждён на должность главного тренера футбольного клуба «Уфа», следует из сообщения пресс-службы команды.

Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин! — говорится в сообщении.

Информации о том, на какой срок рассчитано новое соглашение, не приводится.

Бывший наставник команды Вадим Евсеев покинул «Уфу» 7 октября. Он стоял во главе клуба с весны 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин отреагировал на новость об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера футбольного клуба «Уфа».

Свободный от профессиональных обязательств экс-наставник уфимцев автоматически станет главным кандидатом на пост тренера московского «Локомотива», по мнению Уткина.

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