Рашид Рахимов стал главным тренером ФК «Уфа»

Вратарь и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о музыкальных предпочтениях россиян, после употребления ими алкогольных напитков. По его словам, он не знает людей, которые бы ненавидели группу «Руки Вверх!».

Об этом он заявил в рубрике «Одноклубники», которая опубликована на CSKA TV в YouTube. Спортсмен рассказал, что «любой человек, которому попадает капля алкоголя в кровь, начинает просить, чтобы ставили „Руки...