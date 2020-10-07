Вадим Евсеев покидает пост главного тренера «Уфы»

Вадим Евсеев уходит с поста главного тренера ФК «Уфа», следует из сообщения пресс-службы клуба.
Как уточняется, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм, — говорится в сообщении.
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Евсеев являлся наставником уфимцев с марта 2019 года. Под руководством тренера клуб сумел занять 9-е место по итогам прошлого сезона чемпионата России.
Сейчас «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице. Клуб одержал одну победу и набрал 6 очков по итогам 10 матчей.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Вадима Евсеева с должности главного тренера «Уфы».
Также специалист назвал возможную причину увольнения Евсеева.
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