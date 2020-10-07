Вадим Евсеев покидает пост главного тренера «Уфы»

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Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Вадима Евсеева с должности главного тренера «Уфы».

Мне непонятно это решение. Евсеев неплохой тренер, команда добивалась неплохих результатов. То, что из «Уфы» ушли хорошие игроки, это не его вина. Результаты упали в последнее время во многом из-за...