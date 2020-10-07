Василий Уткин спрогнозировал назначение Евсеева в «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/4eff6e64-08ad-11eb-b7e3-fa163e074e61_660.jpg Вадим Евсеев Фото: ufafc/vk.com

Журналист Василий Уткин отреагировал на новость об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера футбольного клуба «Уфа».

Свободный от профессиональных обязательств экс-наставник уфимцев автоматически станет главным кандидатом на пост тренера московского «Локомотива», по мнению Уткина.

А вопрос-то скоро встанет. Месяца полтора — два, и ага! — написал журналист в своём Telegram-канале

Евсеев, будучи игроком, отыграл за «железнодорожников» шесть лет на позиции защитника. В настоящее время «Локомотив» тренирует сербский специалист Марко Николич. Москвичи идут на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, у них 18 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Уфой», занимающей 15-е место.

Как писал NEWS.ru, Евсеев расторг контракт с «Уфой» по обоюдному согласию сторон. Специалист работал в клубе с марта 2019 года.