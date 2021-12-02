«Мы тебе ноги поломаем»: за что угрожают расправой легенде МЮ Канчельскису

Российское спортивное сообщество потрясла история, которая была бы абсолютно обыденной лет 25 назад. В полицию обратился бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. В заявлении экс-футболист, а ныне тренер написал, что ему угрожают расправой. Рассказываем подробнее о случившемся.

Испорченный вечер

Инцидент произошёл вечером 22 ноября в кафе «Оазис» на востоке Москвы. По информации Telegram-канала «Мутко против», к ужинавшему Канчельскису подошли несколько крепких ребят, один из которых в не очень культурной форме попросил футболиста снизить свои финансовые требования к узбекскому «Навбахору». В августе ФИФА обязала этот «суперклуб» выплатить Канчельскису 1,6 миллиона евро долга.

Переговорщики предложили россиянину предоставить клубу внушительную скидку и принять от неизвестного 80 тысяч долларов. Они также подчеркнули, что законным способом Канчельскису от «Навбахора» не светит ничего, зато парни готовы применить физическую силу, если тренер будет несговорчивым.

Ты будешь пожизненно инвалидом. Мы ноги тебе поломаем, будешь на коляске ездить, — произнес один из злоумышленников.

По информации МК, к Канчельскису в «Оазисе» подошли четверо. Ка уточнили свидетели, все были неславянской наружности в масках и с бородами. Один из них подсел к футболисту и вёл диалог, остальные же стоя выступали в роли охранников. Злоумышленники также были осведомлены о том, что игрок является постоянным клиентом именно этого кафе. По сообщениям свидетелей, один из переговорщиков приходил в заведение примерно в одно и то же время несколько дней подряд.

Андрей Канчельскис andrei_kanchelskis/instagram.com

По следам злоумышленников

Сам Канчельскис выразил недоумение тем, что информация о его заявлении в полицию стала достоянием общественности. Игрок рассказал «Спорт-Экспрессу», что не распространялся о случившемся, но подтвердил факт общения со странными людьми

Зашли люди, спросили: «Вы работали в Узбекистане?» Я ответил, что да. Пошёл разговор, спрашивали, подавал ли я в суд. Я сказал, что подавал заявление в ФИФА. Потом они назвали определенную сумму. Если я откажусь от этого предложения, мне поломают руки и ноги. После этого мы мирно разошлись, — рассказал Канчельскис.

По словам футболиста, диалог длился около пяти минут, неизвестные использовали нецензурные выражения, за что Канчельскис сделал им замечание. До рукоприкладства дело не дошло, переговорщики удалились. По словам игрока, он не запомнил их лиц.

Сообщалось, что приметы злоумышленников есть у сотрудников полиции. Некоторые из недоброжелателей Канчельскиса сняли маски на выходе из кафе и попали в поле зрения камер видеонаблюдения. По тем же камерам правоохранителям удалось отследить часть маршрута подозреваемых.

Узбекский вояж

Канчельскис занял пост главного тренера «Навбахора» в октябре 2018 года за семь туров до окончания чемпионата Узбекистана. Клуб из города Наманган занимал на тот момент третью строчку в турнирной таблице и российскому специалисту удалось её сохранить. До этого команда не попадала в число призёров узбекской Суперлиги на протяжении 13 сезонов подряд.

Однако развить успех с «Навбахором» Канчельскису не удалось. В следующем сезоне его подопечные заняли лишь девятое место в чемпионате, а со специалистом решили расстаться. Правда, уже через два месяца руководство снова обратилось к бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед». У сербского тренера Деяна Джурджевича в Узюекистане не заладилось, Канчельскис же согласился вернуться, и в августе 2019-го подписал с командой трёхлетний контракт.

Однако вскоре клуб начал задерживать Канчельскису зарплату, терпение тренера лопнуло в октябре прошлого года. Специалист покинул пост и начал переговоры о выплате долга, однако договориться полюбовно с «Навбахором» не получилось. Канчельскис решил перевести спор в юридическую плоскость и примерно через год ФИФА обязала клуб выплатить россиянину 1,6 миллионов евро. Такая внушительная сумма набежала с учётом процентов за задержку зарплаты.

Сейчас Канчельскис подчёркивает что не собирается соглашаться ни на какие 80 тысяч долларов, и будет ждать то, что причитается ему по закону. Главное, чтобы криминальная составляющая этой истории закончилась на угрозах.