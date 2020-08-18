Восток — дело тонкое: узбекские игроки вызывают нездоровый ажиотаж в РПЛ

NEWS.ru разбирается, почему переход Жасура Жалолиддинова в «Локомотив» и Остона Урунова в «Спартак» вызвал такой серьёзный резонанс, а также вспоминает наиболее ярких футболистов из Узбекистана, выступавших в чемпионате России.

Замена Миранчуку, компенсация за Хвичу?

Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) открылось 26 июля, и уже спустя несколько дней «Локомотив» объявил о подписании контракта с 18-летним суперталантливым (как говорят знающие люди) полузащитником Жасуром Жалолиддиновым.

Официальный профайл новичка «железнодорожников» даёт такую информацию: Жасур является воспитанником академии клуба «Бунёдкор», за главную команду которого дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. Всего за «Бунёдкор» провёл 32 матча, забил три гола и сделал три голевые передачи. Выступал на позициях центрального и атакующего полузащитника, левого и правого вингера, а также центрального нападающего. 23 февраля нынешнего года дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с Белоруссией.

В прошлом году известное британское издание Guardian включило Жалолиддинова в список «60 лучших молодых талантов мирового футбола» 2002 года рождения.

Главный тренер «Бунёдкора» Вадим Абрамов, комментируя переход Жасура в «Локомотив», назвал эту сделку хорошим бизнесом.

Сначала его кто-то отправлял в Италию, даже не знаю кто. Потом мне позвонил Юра Белоус и спросил, как связаться с Жалолиддиновым. Он прилетел в ОАЭ, где мы играли, и познакомился с футболистом. Они пришли к соглашению. У Жалолиддинова осталось полгода по контракту, и если мы не отдадим его в «Локомотив», он мог уйти бесплатно. Мы не просто отдали Жасура в «Локомотив», мы на этом заработали. Это хороший бизнес. Я рад, что Жасур будет играть в России. Он талантливый футболист, а «Локомотив» — хорошая команда, — сказал Абрамов изданию Kun.uz.

Известный футбольный специалист и менеджер Юрий Белоус, тем не менее, воздержался от оценки своей роли в этом трансфере.

Я пока не готов комментировать эту информацию. Но не стану отрицать, что Жалолиддинова в игре мне посмотреть удалось, и его действительно можно назвать одним из самых ярких молодых представителей узбекского футбола. Достаточно сказать, что он в 17 лет уже являлся игроком взрослой национальной сборной своей страны, — отметил Белоус в интервью NEWS.ru.

Учитывая универсализм и достаточно широкий спектр тактических возможностей Жасура, его в какой-то степени можно считать вероятной заменой Алексею Миранчуку, переговоры о трансфере которого в итальянскую «Аталанту» нынче находятся в активной стадии. Хотя с тем же успехом юного узбека можно назвать своеобразной компенсацией «Локомотиву» за упущенного год назад грузинского вундеркинда Хвичу Кварацхелию либо перспективным кандидатом на позицию покинувшего команду возрастного перуанского форварда Джеффесона Фарфана.

«Свободный агент» за €1 миллион

Как бы там ни было, с приобретением Жалолиддинова «красно-зелёные» явно не прогадали. Но неожиданно возникли вопросы относительно финансовых условий трансфера. Наставник «Бунёдкора», как сказано выше, утверждал, что клуб на этом неплохо заработал. А при регистрации в РПЛ новичок «Локо» фигурировал как свободный агент — на основании того, что контракт с прежним клубом был расторгнут ещё до перехода. Однако в офис узбекистанской лиги документ о расторжении договора Жалолиддинова с «Бунёдкором» так и не поступил. То есть фактически Жасур продолжает оставаться игроком узбекского клуба. Это выяснилось после того как в «Бунёдкор» пришёл новый генеральный директор и попытался навести порядок с документацией.

Как сообщает Stadion.uz, руководство лиги обратилось в национальную футбольную ассоциацию Узбекистана с требованием провести расследование этого «мутноватого» трансфера. Агентство по управлению государственными активами неоднократно запрашивало у «Бунёдкора» информацию о переходе Жалолиддинова, но неизменно получало отказ.

Жасур Жалолиддинов jaloliddinov_23/instagram.com

Кстати, популярный интернет-портал Tranfermarkt.com оценивает рыночную стоимость юного узбекского футболиста в €700 тысяч. «Локомотив» же, по информации из некоторых источников, заплатил за новичка почти €1 миллион.

Впрочем, известный футбольный журналист и инсайдер Сергей Егоров в беседе с генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе оперирует несколько иными цифрами. Вот фрагмент из этого интервью.

— Правда, что комиссия за переход [Жалолиддинова] в четыре раза превышает его трансферную стоимость?

— Хотел бы я знать, о какой стоимости вы говорите.

— €200 тысяч.

— У нас совершенно другие условия. Мы заплатили определённую сумму и получили игрока.

— Меньше, чем €200 тысяч?

— Больше.

То есть ответа на вопрос о том, сколько составила комиссия, нет. На рынке говорят о сумме, в четыре раза большей, чем сам трансфер. Великий переход, от которого в восторге Юрий Белоус, — резюмирует Егоров.

Очевидно, что Кикнадзе в очередной раз оказался в положении «хуже губернаторского». С одной стороны, у него уже нет оснований утверждать, что Жалолиддинов достался «Локомотиву» совсем бесплатно, в статусе свободного агента: это легко опровергнут и в Узбекистане, и в РПЛ. С другой стороны, неплохо бы максимально завысить — хотя бы на словах — сумму трансфера, поскольку это пускание пыли в глаза поможет скрыть реальные комиссионные, о которых пишет Егоров. На самом деле это далеко не первый случай в нашем футболе, когда выплаты агентам за переход игрока в разы, а то и в десятки раз превышают трансферную сумму.

Остон Урунов oston_urunov/instagram.com

Кстати, похожая ситуация имела место с недавним переходом другого узбекского полузащитника — Остона Урунова — из «Уфы» столичный «Спартак». В феврале нынешнего года 19-летний атакующий хавбек перешёл в башкирский клуб из ташкентского «Локомотива» за €200 тысяч, после чего провёл лишь десяток матчей в РПЛ, в которых запомнился лишь по-спортивному наглым и достаточно изощрённым дриблингом, но при этом не забил ни одного мяча и не сделал ни единой результативной передачи. И в начале августа Урунов влился в ряды «красно-белых» уже за €1,5 миллиона.

Урунов: скандал с первым тренером, мем после шопинга

Можно, конечно, посмеяться над тем, во сколько раз переплатил «Спартак» фактически за футбольного кота в мешке (кто знает, во что в итоге разовьётся талант Урунова и как новичок проявит себя в российском чемпионате), но пока в ходу другой мем — о том, что Шамиль Газизов купил футболиста сам у себя. Ведь до прихода на должность гендиректора «красно-белых» он занимал аналогичный пост в «Уфе». И, как говорят, некоторое время сохранил влияние в клубе из столицы Башкортостана — благодаря присутствию в руководстве «Уфы» своего брата Рамиля.

Правда, буквально сегодня стало известно, что Рамиль Газизов вышел из управленческого состава клуба, а все акции ФК «Уфа» переданы Федерации футбола Башкортостана. Но сделка по трансферу Урунова была проведена несколько раньше, поэтому мем с «самоокупаемостью» не теряет своей актуальности.

Коли уж зашёл разговор о новичке «Спартака», кое-какой скандальный шлейф тянется и за ним. Речь идёт об Алексее Беленкове — тренере, который и раскрыл талант Остона Урунова.

В эпицентре скандала в данном случае оказался ещё один клуб узбекской лиги — «Навбахор» из Намангана. В нём начинал свою карьеру летом 2017 года Урунов, туда же в 2018-м пришёл и Беленков — в качестве помощника главного тренера, которым был известный в прошлом полузащитник сборной России Андрей Канчельскис. В конце 2019 года руководство клуба приняло решение расстаться с Беленковым, при этом компенсацию за расторжение контракта тренеру платить не собирались.

Специалисту ничего не оставалось, как пытаться восстановить справедливость при помощи спортивных юристов. Полгода судебных тяжб не пропали даром: Международная федерация футбола (ФИФА) признала правоту российского тренера и обязала «Навбахор» выплатить Беленкову $520 тысяч.

Урунов, кстати, в «Спартаке» будет зарабатывать побольше — €600 тысяч в год. Но уже в первые дни своего пребывания в Москве узбекский юноша стал объектом многочисленных подколов и героем мемов, выложив в соцсетях собственное фото после шопинга в окружении пакетов с покупками от известных брендов. Затем, правда, фото было удалено, но определённая популярность Остону была гарантирована ещё до дебюта в составе «красно-белых».

Между тем Жалолиддинов и Урунов довели число представителей Узбекистана, в разные годы выступавших в элитном российском дивизионе, до 44 человек. А на данный момент легионеров в РПЛ из этой среднеазиатской республики стало четверо — ещё двое играют за «Ростов» (Элдор Шомуродов) и «Тамбов» (Вагиз Галиулин).

Стоит отметить, что «Локомотив» подписанием Жалолиддинова возродил традицию привлечения в свои ряды качественных узбекских футболистов: достаточно вспомнить Олега Пашинина (ныне работающего в тренерском штабе «железнодорожников»), Владимира Маминова, Виталия Денисова, голкипера Алексея Полякова. В «Спартаке» на стыке веков успел ярко сверкнуть Жафар Ирисметов. Одним из лидеров владикавказской «Алании» долгие годы был Мирджалол Касымов. Оплотом обороны той же «Алании» и казанского «Рубина» эпохи Курбана Бердыева был Андрей Фёдоров. В ЦСКА в начале 2000-х помелькали Улугбек Бакаев и Александр Гейнрих. Ну а из самых свежих примеров можно вспомнить выступающего сейчас в китайской лиге Одила Ахмедова («Анжи» и «Краснодар») и Вадима Афонина («Рубин», «Оренбург» и «Анжи»).

В общем, спрос на футболистов из Узбекистана в РПЛ был всегда. Посмотрим, сумеют ли запомниться российским болельщикам Жалолиддинов и Урунов своими чисто футбольными талантами, а не только сопровождающими их скандалами.