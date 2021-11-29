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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника и. о. главного тренера

14:55, 29 ноября 2021
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника и. о. главного тренера Немецкий специалист Ральф Рангник Фото: instagram.com/ralfrangnickstiftung
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Немецкий специалист Ральф Рангник назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как сообщили в пресс-службе команды, бывший директор московского «Локомотива» по спорту и развитию будет руководить командой до окончания сезона-2021/22.

Отмечается, что в настоящее время Рангник занимается оформлением рабочей визы. До того момента, как специалист не получит разрешение на работу в Великобритании, руководить командой «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик, в настоящее время исполняющий обязанности главного тренера.

Рангник известен по работе с немецкими «Штутгартом», «Ганновером», «Шальке», «Хоффенхаймом» и «Лейпцигом». Он является обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также Кубка немецкой лиги.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от римского «Лацио» на своём поле в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 0:3. «Железнодорожники» не смогли одержать победу в 16 встречах еврокубков подряд.

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