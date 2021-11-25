Экс-футболист «Ювентуса» осуждён за вымогательство и связь с мафией

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Фабрицио Микколи был отправлен в тюрьму за вымогательство и связи с мафией. Как сообщили в La Gazzetta dello Sport, срок заключения спортсмена составит три года шесть месяцев.

Отмечается , что обвинительный приговор по делу Микколи был вынесен ещё в 2017 году. Однако на решение суда была подана апелляции. В январе 2020 года она была отклонена, а в ноябре 2021-го вердикт подтвердил Верховный суд Италии. 24 ноября известный в прошлом футболист прибыл в тюрьму для начала отбытия наказания.

В 2011 году Микколи пытался взыскать €12 тыс. с владельца ночного клуба с помощью насилия и угроз. Впоследствии Микколи обратился к Мауро Лауричелле, сыну сицилийского мафиози Антонино Лауричеллы, с просьбой помочь ему в этом вопросе. В итоге, сын мафиози был задержан в момент ведения переговоров с футболистом в машине, а впоследствии к ответственности был привлечён и сам игрок.

Микколи известен по выступлениям за итальянские «Ювентус», «Фиорентину», «Палермо» и «Лечче», а также португальскую «Бенфику» и мальтийскую «Биркиркару». За сборную Италии он провёл десять матчей, в которых записал на свой счёт два забитых мяча.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна. Форвард сборной Франции приговорён к году лишения свободы условно, а также штрафу в размере €75 тыс.