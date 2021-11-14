«Это было водное поло, а не футбол»: Канчельскис о поражении сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с NEWS.ru поделился впечатлениями от матча Хорватия — Россия, который проходил в рамках отбора к ЧМ-2022. Подопечные Карпина проиграли на выезде «шашечным» со счётом 0:1. Матч проходил в Сплите.

Это было водное поло, а не футбол. Какие эмоции могут быть? Погода помешала показать игру. При нормальной погоде мы бы увидели другой матч. В первом тайме сборная Хорватии владела инициативой, у них было несколько хороших моментов. Мы же...Тяжело играть без атаки. В любом случае ребята молодцы, сражались, была полная самоотдача. К сожалению, этого оказалось недостаточно. В атаке нужно действовать более активно и эффективно, — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший футболист сборной России выразил мнение, что наша команда ещё может выйти на ЧМ-2022.

Жизнь продолжается, будем смотреть, кто попадётся нам в качестве соперников. Шанс на попадание на ЧМ ещё есть, — отметил он.

По словам Канчельскиса, российский футболист Фёдор Кудяршов не виноват в автоголе.