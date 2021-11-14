Россия проиграла Хорватии и не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу потерпела поражение в матче с национальной командой Хорватии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча на стадионе «Полюд» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

По итогам 90 минут встречи сборная России проиграла команде Хорватии. На 81-й минуте Фёдор Кудряшов срезал мяч в собственные ворота и помог хозяевам поля взять верх.

Таким образом, сборная Хорватии набрала 23 очка и вышла на первое место в группе H, напрямую квалифицировавшись на чемпионат мира в Катаре. Команда России с 22 баллами осталась на второй строчке. Борьбу за путёвку на первенство планеты она продолжит в стыковых матчах.

Ранее был обнародован состав сборной России по футболу на матч с командой Хорватии в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Как сообщается на официальной странице отечественного коллектива в Twitter, в основу не попал полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.